Cuba rompió el silencio sobre el ‘ultimátum’ de Trump y califica como «sensible» la reunión en la isla

El Gobierno de Cuba confirmó este lunes, 20 de abril, la realización de una reunión reciente en La Habana con representantes de Estados Unidos, en medio del clima de tensión que domina la relación bilateral por la presión del presidente estadounidense Donald Trump, sobre el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.

La información fue publicada por el diario oficial Granma y ratificada por Alejandro García del Toro, subdirector general para EEUU en la Cancillería cubana, quien calificó el encuentro como un «asunto sensible» que se maneja con estricta discreción.

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«Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos», señaló el funcionario.

La admisión llega después de varios reportes en medios estadounidenses, que habían adelantado la existencia de conversaciones reservadas entre Cuba y Estados Unidos.

¿ESTADOS UNIDOS LE DIO UN ULTIMÁTUM A CUBA?

García del Toro aseguró que en la reunión no se discutieron plazos ni ultimátums, desmintiendo versiones de prensa que hablaban de una exigencia estadounidense para liberar en dos semanas a presos políticos de alto perfil.

Según esas publicaciones, Washington habría solicitado la excarcelación de figuras como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo como un gesto inicial para avanzar hacia un diálogo más amplio.

Sin embargo, el funcionario cubano negó cualquier condicionamiento de ese tipo y subrayó que el intercambio se desarrolló sin presiones.

Según el Gracía del Toro, durante el encuentro, la delegación cubana insistió en la eliminación del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos desde enero. Una medida que ha profundizado los apagones y paralizado buena parte de la actividad económica en la isla.

«La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos. Los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio», argumentó García del Toro.

Los reportes estadounidenses —entre ellos el medio Axios— publicados días antes por tres medios distintos, coincidían en que la reunión habría tenido lugar el 10 de abril. En ella, habría participado altos funcionarios del Departamento de Estado.

También mencionaban la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. De hecho, se le atribuye un rol clave en la apertura de estos canales de comunicación.

Granma no confirmó nombres específicos, pero sí señaló que la parte cubana estuvo representada a nivel de viceministro.

Hasta el momento, ni el Gobierno cubano ni la embajada de Estados Unidos en La Habana han ofrecido detalles adicionales sobre el contenido del encuentro o los funcionarios involucrados.