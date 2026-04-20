Publican nuevo mensaje que envió Nicolás Maduro a los venezolanos desde la cárcel en Nueva York

Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York a propósito de la peregrinación convocada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para pedir el fin de las sanciones a Venezuela.

«La peregrinación permanente por la unión, la libertad y la felicidad de nuestra patria. Pueblo amado de Venezuela, hermanos de nuestra patria, pueblos del mundo: en este 19 de abril, día de independencia, día de pueblo, día de patria viva, Cilia y yo enviamos una palabra de fe, de amor y de esperanza. Saludamos y respaldamos la convocatoria de la presidenta encargada, nuestra hermana Delcy Rodríguez, a esta gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz», indicó en una publicación realizada en sus redes sociales.

Asimismo, acotó que la primera palabra es unión. «Así debe caminar Venezuela: como un solo cuerpo, con muchas partes, muchas voces y una sola alma. Unir todas las partes de la patria es reconocernos como un solo país en acción, un país que ora, trabaja, produce, perdona y camina unido por la paz», comentó.

Destacó que la segunda palabra es libertad. «Esa es la libertad verdadera: la que sirve, la que cuida, la que construye, la que busca el bien común. No es libertad para odiar, ni para dividir, ni para destruirnos, porque El apóstol Pablo advierte: ‘Si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros’ (Gal 5,15). Venezuela no se devorará a sí misma; Venezuela se está reencontrando», acotó.

Maduro señaló que la tercera palabra es unión superior. «Una sola debe ser la patria. Una sola debe ser la esperanza, la voluntad de hacer la paz y la felicidad en reconciliación permanente», expresó.

«Caminemos, entonces, hacia esa madurez espiritual de la Patria. ‘Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe’ (Ef 4,13), viviendo ‘en la verdad y en el amor’ (Ef 4,15). Que esta gran movilización nacional sea oración, encuentro, soberanía, trabajo y esperanza. Y que cada paso diga: peregrinación permanente, reconciliación permanente. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Cristo de la paz acompañe a nuestro pueblo, y que la patria encuentre fe, oración, unión, libertad y felicidad», apuntó.