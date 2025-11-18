Cuatro chilenos detenidos en Miami por violento robo de joyas, hay una mujer involucrada

Un total de cuatro ciudadanos chilenos fueron arrestados en Miami (EEUU) tras cometer un robo con violencia dentro del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida.

De acuerdo con lo precisado por NBC Miami y otros medios locales, el incidente ocurrió el viernes 14 de noviembre, cuando una mujer y tres hombres —todos chilenos— abordaron a un cliente cerca de la tienda Burlington, lo golpearon brutalmente y le robaron joyas valoradas en aproximadamente 3.000 dólares.

Los acusados fueron identificados como Jairo Morales y Jacob Morales, hermanos de 21 y 26 años, junto con Cherry Gómez, de 28 años, y Bastián Rojas, de 25 años.

Según los reportes policiales, los hermanos Morales fueron quienes agredieron físicamente a la víctima, mientras que Gómez y Rojas colaboraron en la huida.

Tras el asalto, el grupo escapó en un BMW X6 con matrícula reciente, donde también se encontraron otros objetos robados y más de 31.000 dólares en efectivo.

¿CÓMO LOGRARON ARRESTARLOS?

La investigación reveló que los sospechosos intentaron vender las joyas robadas en una casa de empeño poco después del ataque, lo que facilitó su localización y posterior arresto.

Las autoridades de Sweetwater, jurisdicción donde se ubica el centro comercial, actuaron rápidamente tras recibir la denuncia y lograron detener al grupo en cuestión de horas.

Las autoridades confirmaron que los detenidos fueron imputados por robo con violencia, comercialización de objetos sustraídos y ocultamiento de evidencia.

Durante su comparecencia ante el tribunal, se les prohibió acercarse al Dolphin Mall, lugar donde se perpetró el asalto y que diariamente recibe a miles de personas.

¿QUÉ SE SABE DE LA VÍCTIMA?

La víctima, aunque golpeada, no sufrió heridas de gravedad, según informaron medios locales. Sin embargo, el violento robo provocó reacciones de alarma entre clientes y comerciantes del centro comercial.

Al respecto, una de las clientas habituales, Gladys Ochoa, expresó a Telemundo 51 Miami: “Aquí en Estados Unidos, que le roben el oro a uno, no, está bueno que pongan los drones”.

En reacción inmediata al grave incidente y ante la proximidad de la temporada de mayor actividad comercial por el Black Friday, los responsables del centro comercial informaron que intensificarán el despliegue del operativo “Safe Holidays” (Fiestas Seguras).

Lo que se precisó, es que el dispositivo de seguridad incluye la apertura de un centro de comando móvil equipado con drones, cámaras y patrullas.