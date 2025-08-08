EEUU

¿Cuándo reanudarán operaciones? Tres buques de Chevron partieron rumbo a Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Chevron

Luego de la licencia petrolera aprobada por los Estados Unidos, al menos tres buques que abastecen de petróleo a Chevron comenzaron este jueves un viaje rumbo a Venezuela para lo que sería la reanudación de las actividades a finales de mes.

Cabe recordar que a finales del mes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a Chevron a operar nuevamente en Venezuela. De esta forma la petrolera americana podrá  exportar su petróleo y realizar swaps con la estatal PDVSA a través de una licencia restringida.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirmó la semana pasada que las operaciones se reanudarían con un «pequeño volumen» a finales de agosto, según Reuters.

De acuerdo con la información suministrada por buques de monitoreo, los petroleros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, se aproximaban el jueves a la isla caribeña de Aruba, al norte de la costa occidental de Venezuela. Un tercer buque, el Sea Jaguar, navegaba desde Europa con Aruba como destino final.

El mes pasado, las exportaciones de petróleo de Venezuela descendieron a 727.000 barriles diarios, mientras los socios de las empresas mixtas de PDVSA, entre ellos Chevron y varias compañías europeas,  aguardaban la aprobación de Estados Unidos para retomar sus actividades.

