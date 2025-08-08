Nuevos cargos y trámites para visas laborales en EEUU entrarán en vigor en septiembre, esto debes saber

A partir de septiembre de este 2025, EEUU implementará una serie de cambios significativos en sus políticas migratorias de visas laborales que afectarán a miles de solicitantes en todo el mundo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado anunciaron nuevas tarifas, requisitos más estrictos y controles adicionales para quienes deseen obtener o renovar visas de trabajo.

LEA TAMBIÉN: ESTOS SON LOS PAÍSES AFECTADOS POR LA NUEVA FIANZA PARA SACAR LA VISA EN EEUU

Entre las medidas más destacadas figura la introducción de una “Visa Integrity Fee” de 250 dólares, destinada a fortalecer la fiscalización consular y prevenir fraudes.

Las modificaciones abarcan múltiples categorías de visado, incluyendo las populares H-1B para profesionales calificados. También las H-2A y H-2B para trabajos temporales agrícolas y no agrícolas, L-1 para traslados corporativos, O-1 para personas con habilidades extraordinarias, y TN para especialistas de Canadá y México.

Además del nuevo cargo, se endurecen los requisitos documentales y se elimina en muchos casos la exención de entrevista consular, incluso para menores y adultos mayores.

El impacto será especialmente fuerte en empresas multinacionales, inversionistas y trabajadores temporales que dependen de estos permisos para operar en territorio estadounidense.

Por ejemplo, los empleadores deberán justificar con mayor rigor la necesidad de contratar personal extranjero, demostrar que no hay suficientes trabajadores locales disponibles y asumir costos adicionales en el proceso.

El registro electrónico previo y la certificación laboral seguirán siendo obligatorios para categorías como la H-1B.

No todas las visas estarán sujetas al nuevo cargo. Las modalidades E-2 y EB-5, destinadas a inversionistas de países con tratados comerciales o a quienes realizan inversiones significativas para obtener residencia permanente, quedarán exentas de la “Visa Integrity Fee”.

Sin embargo, estas categorías también enfrentan controles más estrictos y criterios de elegibilidad más detallados.

Este giro en la política migratoria responde a una estrategia federal orientada a reforzar la seguridad nacional y prevenir abusos del sistema.

Aunque las oportunidades laborales en EEUU siguen siendo atractivas para miles de profesionales y trabajadores, el camino para acceder a ellas será más complejo, costoso y selectivo. Quienes planeen solicitar una visa deberán prepararse con antelación, reunir documentación exhaustiva y estar listos para enfrentar entrevistas presenciales más rigurosas.