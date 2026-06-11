¿Cuáles países fueron los más afectados? Gobierno de Trump revocó 600 visas por turismo de nacimiento

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la revocación de más de 600 visas vinculadas a esquemas de turismo de nacimiento, una práctica mediante la cual ciudadanos extranjeros viajan al país para que sus hijos nazcan en territorio norteamericano y obtengan automáticamente la ciudadanía.

La medida fue informada este miércoles, 10 de junio, por el Departamento de Estado tras una serie de investigaciones consulares.

Según las autoridades, las pesquisas permitieron identificar redes internacionales que facilitaban el ingreso de mujeres embarazadas utilizando documentación fraudulenta y servicios de intermediarios especializados.

Estas organizaciones ofrecían asesoría, alojamiento y coordinación de partos con el propósito de evadir los controles migratorios y aprovechar los beneficios de la ciudadanía por nacimiento.

¿DESDE CUÁLES PAÍSES VIAJABAN?

El Departamento de Estado indicó que los casos detectados involucran principalmente a ciudadanos procedentes de países de África Occidental, el norte de África y algunas naciones europeas.

Aunque no se reveló una lista completa de los países afectados, funcionarios señalaron que las revocaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude migratorio y fortalecer los mecanismos de supervisión consular.

Vale destacar, que la administración del presidente Trump ha mantenido una política de tolerancia cero frente al uso indebido de las visas de visitante.

Desde 2020, las regulaciones estadounidenses establecen que solicitar una visa B-1/B-2 con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos constituye una violación de las normas migratorias y puede derivar en la cancelación del visado y otras sanciones.

En tanto, las autoridades estadounidenses subrayaron que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la legislación vigente, pero advirtieron que no puede obtenerse mediante el uso fraudulento del sistema de visas.

El Departamento de Estado aseguró que continuará colaborando con agencias nacionales del extranjero para identificar nuevas redes y aplicar medidas contra quienes intenten beneficiarse de estos esquemas ilegales.