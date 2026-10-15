Cruel caso de maltrato animal en Miami: Hallaron a un perrito sumergido bajo el agua, estaba amarrado a un bloque

Un inquietante caso ha causado indignación en Miami luego de que se hiciera viral un video que muestra a un perro en el fondo de un muelle, cuyo cuerpo estaba atado a bloques de cemento.

La persona que grabó el video se encontraba en una rampa para botes en Coconut Grove. Asimismo, señaló que también podría estar sujeto a un barco hundido.

El comisionado de la ciudad de Miami, Damiam Pardo, informó que se puso en contacto de inmediato con la policía. «Cómo se puede hacer esto a un animal inocente. A un animal abusarlo de esa forma y de una manera tan cruel».

La policía de Miami se pronunció asegurando que están siguiendo pistas para dar con el responsable.

Tras hacerse viral el video, los uniformados se trasladaron hasta el lugar para sacar el cuerpo del perro del agua, así como a los bloques de cemento a los que estaba amarrado.

Hasta el momento no habría ningún indicio sobre quién estaría detrás de este grave caso.

Las autoridades estarían ofreciendo una recompensa de hasta 5.000 dólares por quien de información sobre los responsables.