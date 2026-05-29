Crisis en Medio Oriente: Casa Blanca anunció el final de una reunión sobre Irán, el resultado no es alentador

La Casa Blanca anunció este viernes, 29 de mayo en horas de la tarde, el final de una reunión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo para tomar una decisión sobre Irán, pero no se comunicó una resolución final.

Más temprano, Trump afirmó que tomará una decisión sobre un posible pacto de paz con Irán, aunque Teherán insistió en que todavía «no hay un acuerdo final» para poner terminar la guerra que mantiene en crisis a todo el Medio Oriente.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló a los medios estatales que la república islámica «se despidió del lenguaje del ‘debes’ hace 47 años», tras la revolución de 1979.

«En cuanto al entendimiento (…) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final», añadió.

«Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva», había dicho Trump en una extensa publicación en redes sociales horas antes de la reunión, en la cual reiteró sus exigencias de larga data de que Irán se comprometiera a no tener nunca armas nucleares y abriera el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

IRÁN RESPONSABILIZA A EEUU

La publicación de Trump se produjo, mientras el máximo diplomático iraní sugería que Estados Unidos estaba bloqueando un acuerdo.

En tanto, en una llamada con su homólogo omaní, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi indicó, que «un acuerdo final dependía de que la parte estadounidense pusiera fin a una actitud basada en exigencias excesivas y posiciones cambiantes y contradictorias», señaló su ministerio.