Corte Suprema de EEUU frena el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y esta fue la reacción desafiante del gobernador de Illinois

Este martes, 23 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió frenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois (EEUU), solicitado por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de proteger a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante sus operativos.

La medida, considerada excepcional, fue rechazada por el máximo tribunal al determinar que el gobierno no logró demostrar la autoridad legal necesaria para justificar el uso de tropas en tareas de aplicación de la ley civil.

La Casa Blanca había defendido la necesidad de enviar tropas para combatir el crimen y garantizar la seguridad de los agentes federales en la tercera ciudad más grande del país.

Sin embargo, tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, se opusieron firmemente al despliegue, argumentando que la presencia militar en las calles agravaría las tensiones sociales y políticas en la ciudad.

EL FALLO NO FUE UNÁNIME

Tres jueces conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch— disintieron, defendiendo la autoridad inherente del presidente para proteger a oficiales federales.

Alito, en particular, criticó la decisión de la mayoría y advirtió que podría poner en riesgo la seguridad de agentes federales frente a amenazas violentas.

Otros magistrados, como Brett Kavanaugh, coincidieron con el resultado pero señalaron que la interpretación legal podría tener consecuencias en futuras crisis.

En concreto, el juez Brett Kavanaugh dijo que estaba de acuerdo con la decisión de mantener bloqueado el despliegue de Chicago, pero que habría dejado al presidente más libertad para desplegar tropas en posibles escenarios futuros.

¿QUÉ DIJO EL GOBERNADOR DE CHICAGO?

“Las ciudades, suburbios y comunidades estadounidenses no deberían enfrentarse a agentes federales enmascarados que exigen documentación, juzgan por la apariencia o acento y viven bajo la amenaza de que el presidente despliegue militares en sus calles”, afirmó el gobernador de Chicago tras conocerse la noticia.

«Este es un paso importante para frenar el abuso constante de poder de la administración Trump y desacelerar su marcha hacia el autoritarismo», agregó.

Today is a big win for Illinois and American democracy. I am glad the Supreme Court has ruled that Donald Trump did not have the authority to deploy the federalized guard in Illinois. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) December 23, 2025

REACCIÓN EN LA CASA BLANCA

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la medida alegando que buscaba proteger a personal y bienes federales ante manifestantes violentos.

Vale recordar, que el gobierno de Trump argumentó que se enfrentaba a una situación de rebelión y, que las fuerzas regulares eran insuficientes para hacer cumplir la ley.

Sin embargo, la jueza federal April Perry y la Corte Suprema coincidieron en que la normativa establece que primero debe agotarse la intervención del ejército regular antes de recurrir a la Guardia Nacional.