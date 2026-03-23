Controversia en la Casa Blanca: Trump instaló estatua de Cristóbal Colón y dice que es «un héroe estadounidense original»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió instalar una controversial estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y afirmó que se trata de un «héroe estadounidense original».

De acuerdo con CNN y otros medios estadounidenses, la estatua de Cristóbal Colón fue puesta frente al Eisenhower Executive Office Building, dentro del complejo presidencial.

Por medio de una carta dirigida a la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoestadounidenses, el mandatario calificó a Colón como un «héroe estadounidense original» y agradeció al grupo por trasladar la estatua a la capital.

Para Trump, reinstalar monumentos retirados durante las protestas de 2020 por el asesinato de George Floyd es una forma de «restaurar» símbolos que, según él, representan la identidad y tradición estadounidense.

«Cristóbal Colón fue el héroe estadounidense original y uno de los hombres más valientes y visionarios que han caminado sobre la faz de la Tierra», dijo Trump en su carta.

Asimismo, añadió que el viaje de Colón en 1492 «llevó miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hacia las Américas».

La figura, de casi cuatro metros de altura, es una réplica de la que fue derribada en Baltimore durante las protestas por la justicia racial en 2020.

Con este gesto, el Gobierno de Donald Trump reabre una controversia que parecía parcialmente cerrada. Es decir, el lugar que deben ocupar en el espacio público los personajes históricos asociados a la colonización y al racismo estructural.

🇪🇸🇺🇸 La estatua de Cristóbal Colón que ha colocado Trump en la Casa Blanca@alandete, corresponsal de ABC en Washington, nos cuenta todos los detalles y muestra cómo ha quedado instalada pic.twitter.com/CUJHHP4EZz — ABC.es (@abc_es) March 23, 2026

¿POR QUÉ MOTIVO INSTALARON LA ESTATUA?

Según la organización italoestadounidense que colaboró con la Casa Blanca, el traslado forma parte de una celebración de la cultura italoamericana. También del 250 aniversario de Estados Unidos.

«Las estatuas de Colón han sido durante mucho tiempo símbolos de orgullo e identidad cultural para más de 18 millones de estadounidenses de ascendencia italiana». Así lo dijo el presidente del grupo, Basil Russo, en un comunicado.

«Durante más de un siglo, el legado de Colón ayudó a los inmigrantes italianos a enfrentar prejuicios y dificultades. Sirviendo como una fuente de unidad y pertenencia mientras construían nuevas vidas en este país», agregó.

Sin embargo, el acceso al monumento es limitado, puesto que está rodeado por varias filas de vallas, lo que impide observarla de cerca.

Hasta ahora, la administración Trump reinstaló una estatua del oficial confederado Albert Pike en la ciudad de Washington. Y se anunció planes para devolver un monumento confederado al Arlington National Cemetery en Virginia.