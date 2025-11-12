Alerta sanitaria: Botulismo infantil provoca hospitalización de 15 bebés por el consumo de esta leche en polvo

La crisis sanitaria en Estados Unidos por el brote de botulismo infantil continúa creciendo y ya son 15 bebés hospitalizados en 12 estados, lo que ha llevado a la empresa ByHeart a ampliar el retiro voluntario de toda su leche en polvo distribuida en el país.

El brote, que comenzó a mediados de agosto, ha afectado a bebés de entre dos semanas y cinco meses de edad.

Los dos nuevos casos reportados en Kentucky y Carolina del Norte se suman a una lista, que ya incluye hospitalizaciones en 10 estados más.

Es por ello, que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) investigan el origen de la contaminación, mientras recomiendan a los padres suspender de inmediato el uso de la fórmula ByHeart Whole Nutrition.

¿QUÉ ACCIONES ESTÁ TOMANDO BYHEART?

Ante la gravedad de la situación, ByHeart decidió ampliar el retiro voluntario de productos. Inicialmente, se habían retirado dos lotes específicos, pero ahora la medida alcanza a todas las presentaciones de la fórmula infantil en polvo, incluyendo los paquetes individuales Anywhere Pack.

La compañía, que distribuye unas 200.000 latas mensuales en tiendas como Target, Walmart, Albertsons y Whole Foods, pidió a los consumidores desechar cualquier producto en su poder.

Los padres con dudas pueden comunicarse con ByHeart a través del correo electrónico [email protected] o el teléfono (833) 429-4327.

Asimismo, mediante un comunicado, Mia Funt, presidenta y cofundadora de ByHeart, declaró: “la seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es, y siempre será, nuestra máxima prioridad. Esta retirada a nivel nacional refleja nuestro compromiso con la protección de los bebés y la transparencia hacia las familias”.

Además, Funt afirmó que la compañía colabora con la FDA y realiza una investigación exhaustiva para esclarecer la situación.

¿QUÉ ES BOTULISMO Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO?

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero extremadamente peligrosa, causada por la bacteria Clostridium botulinum.

Sus toxinas afectan el sistema nervioso y pueden provocar debilidad muscular, dificultades respiratorias y, en casos graves, la muerte.

Aunque hasta ahora no se han registrado fallecimientos en este brote, la hospitalización de todos los bebés afectados refleja la seriedad del problema y necesidad de actuar con rapidez.

Generalmente, sus síntomas son:

Estreñimiento inicial (uno de los primeros signos).

Llanto débil o cambios en el tono del llanto.

Debilidad muscular generalizada (“flacidez”).

Dificultad para succionar o alimentarse.

Trastornos visuales y problemas en el habla.

Pérdida de apetito.

Disminución de los movimientos y de la actividad habitual.

En casos graves, problemas respiratorios debido a la parálisis.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

El único recurso terapéutico disponible frente al botulismo infantil es BabyBIG. Se trata de un fármaco intravenoso elaborado a partir del plasma de adultos previamente inmunizados contra la bacteria.

Este medicamento fue desarrollado por el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California, que además es el único proveedor autorizado a nivel mundial.

Su aplicación busca reducir tanto la duración de las hospitalizaciones como la severidad de los síntomas en los bebés afectados.

Como la toxina puede comprometer la función respiratoria, muchos pacientes requieren asistencia mecánica mediante respiradores durante el tratamiento.

De acuerdo con los CDC, todos los niños hospitalizados en el brote vinculado a la fórmula infantil de ByHeart han recibido BabyBIG.

El medicamento se distribuye en viales individuales y su costo es elevado: 69.300 dólares por dosis, según precisó la especialista y doctora Erica Pan, funcionaria de salud del Departamento de Salud Pública de California.