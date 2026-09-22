Control migratorio y redadas del ICE generan efectos negativos: En Doral las ventas en comercios han caído un 70%

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, respondió a los dueños de negocios quienes aseguran, que el aumento de las actividades de control migratorio en la ciudad, está ahuyentando a clientes y trabajadores, con un impacto económico significativo en sus comercios.

Fraga declaró a CBS News Miami que comprende las preocupaciones de los comerciantes, pero insistió en que los gobiernos locales no tienen autoridad para impedir que los agentes federales de inmigración lleven a cabo sus operaciones.

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«No estoy de acuerdo con la forma en que se están manejando las cosas», dijo. «Esta es una ley federal. No podemos impedir que los agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entren en las ciudades y lleven a cabo su labor, estemos de acuerdo o no», añadió.

La alcaldesa también reconoció que la ciudad no recibe aviso previo cuando los agentes realizan operativos en Doral. «No, la ciudad no recibe notificación cuando están en nuestra ciudad», aseveró.

Algunos comerciantes consideran insuficientes las cartas y correos electrónicos enviados por funcionarios municipales.

Fraga respondió que los esfuerzos de la ciudad van más allá de la correspondencia escrita. «No se trata solo de correos electrónicos y cartas. También se realizan llamadas telefónicas», afirmó.

«Estamos haciendo todo lo posible por conversar. Sé que es un momento muy difícil. Lo comprendo», reiteró la alcaldesa.

OPERATIVOS DE ICE

Agentes del ICE fueron vistos el pasado miércoles en distintas zonas de Doral, ciudad con una amplia población inmigrante.

Según reportó una plataforma de redes sociales, citada por el Miami Herald, los agentes detuvieron a varias personas en una gasolinera cerca de la intersección de la calle 41 Noroeste y la avenida 107.

Antes del anochecer, un video grabado con un teléfono captó otra detención realizada por los agentes, esta vez en medio del tráfico.

Los comerciantes de la zona afirmaron, que esos operativos y la presencia de los agentes federales, está golpeando sus ventas.

«Los agentes del ICE han estado muy cerca de nuestra zona, en la Avenida 107. La gente tiene miedo de salir. Nos está afectando», dijo Katia Rios, de Pipo Burgers, quien aseguró que el negocio ha registrado una drástica caída de clientes.

«Nuestras ventas han caído un 70 %. Pasamos horas con el local vacío», agregó.

Para algunos empresarios, el impacto va más allá de la caída en ventas. Angélica Yepez, copropietaria de un restaurante, contó que ahora solo le queda un empleado, tras perder a seis trabajadores que temían ser detenidos pese a haber solicitado asilo político.

«Queremos ver resultados», dijo, al pedir que los líderes de la ciudad se reúnan con los dueños de negocios afectados. «Quiero que el alcalde y los funcionarios electos se reúnan con nosotros y nos digan: ‘Esto es lo que podemos hacer’», agregó.

Un censo reciente muestra que una gran mayoría de la población de Doral nació en el extranjero, y los venezolanos constituyen una parte sustancial de sus residentes.