Contenido de OnlyFans será revisado por el Servicio de Impuestos Internos de EEUU, esta sería la razón

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que revisará el contenido de OnlyFans para decidir si las propinas recibidas por los creadores pueden considerarse exentas de impuestos bajo la nueva ley “No Tax on Tips”.

Esta medida, que forma parte de la agenda económica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abre un debate sobre los límites de la fiscalidad en la economía digital y sobre cómo se define el concepto de propina en entornos no tradicionales.

Lo cierto, es que el objetivo declarado de la medida es “ayudar a millones de estadounidenses en tiempos de inestabilidad financiera”, eliminando tributos a las propinas recibidas por trabajadores en ciertos empleos tradicionales.

El origen de esta revisión se encuentra en la aprobación de la llamada ley One Big, Beautiful Bill, que permite deducir hasta 25.000 dólares anuales en “propinas calificadas” entre 2025 y 2028.

La intención del gobierno es aliviar la carga tributaria de millones de trabajadores, que dependen de las propinas en sectores como la hostelería y el entretenimiento.

Sin embargo, la inclusión de plataformas digitales como OnlyFans ha generado controversia, pues la ley establece que los creadores de contenido pornográfico no pueden acceder a la exención.

¿QUÉ IMPLICA LA MEDIDA?

La decisión del IRS implica que agentes deberán analizar directamente el material publicado en OnlyFans para determinar si las propinas recibidas corresponden a actividades que califican bajo la normativa.

Este procedimiento ha sido criticado por expertos y activistas, quienes señalan que la definición de “contenido pornográfico” es demasiado vaga y que no existe un límite claro para diferenciar entre entretenimiento adulto y otras formas de expresión digital.

De acuerdo Jessica Goedtel, asesora financiera de trabajadores sexuales citada por The New York Times, alertó que “esto podría significar una prohibición total de la pornografía o algo menos, pero genera miedo en mis clientes. El IRS puede usarse como herramienta”.

Vale recordar, que sectores conservadores impulsaron la exclusión de los trabajadores sexuales del beneficio fiscal. Fue en septiembre, cuando diversas organizaciones remitieron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que reclamaban evitar ventajas para “industrias que explotan jóvenes y destruyen familias”.

ONLYFANS

En tanto, OnlyFans ha experimentado un crecimiento notable: en 2024 la plataforma registró 4,6 millones de cuentas de creadores y más de 377 millones de usuarios, según cifras oficiales.

Forbes calculó que el gasto total en el sitio alcanzó los 7.200 millones de dólares ese año. Además, la usuaria de X Sav Shawz señaló que los creadores aportaron 1.600 millones de dólares en impuestos al sistema estadounidense.

Sin embargo, muchos creadores de contenido quedan fuera del beneficio por superar los umbrales de ingresos.

¿CÓMO SERÁ LA REVISIÓN DEL CONTENIDO?

De momento, el IRS aún no ha explicado cómo se llevará a cabo la revisión de contenido ni ha definido los parámetros que determinarán qué materiales serán considerados válidos en plataformas digitales como OnlyFans.

Tanto especialistas tributarios como creadores esperan precisiones en medio de un panorama marcado por la incertidumbre administrativa, dilemas de privacidad y un debate constante sobre el trabajo sexual y su encuadre legal.