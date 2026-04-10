EEUU

ConocoPhillips envía equipo a Venezuela para analizar oportunidades de negocios en área petrólera y gasífera

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La energética estadounidense analizará oportunidades de negocios en las áreas petrólera y gasífera. / Archivo

ConocoPhillips dio un paso significativo en su posible retorno a Venezuela al anunciar este jueves, 9 de abril, el envío de un pequeño equipo de evaluación al país.  

Contents

La misión, que llegará esta misma semana, tendrá como objetivo analizar oportunidades de negocio en los sectores petrolero y gasífero, en un contexto, en el cual Estados Unidos ha instado a las empresas estadounidenses a explorar inversiones para la reconstrucción del sistema energético venezolano. 

Leer Más

Cabello
Detuvieron a un hombre por escribir en redes «bienvenidos los barcos gringos» y esta es la advertencia de Diosdado Cabello
Trump dice que firmará orden ejecutiva para limitar regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: ¿Qué implica esto?
¿Detuvieron a famoso tiktoker Khaby Lame en EEUU por ser inmigrante? Esto es lo que se sabe

LEA TAMBIÉN: EEUU EVALÚA LEVANTAR SANCIONES AL BCV PARA FACILITAR FLUJO DE DIVISAS EN VENEZUELA, SEGÚN BLOOMBERG

En su comunicado, ConocoPhillips señaló que el análisis de nuevas inversiones se realizará en paralelo con los esfuerzos por recuperar los montos adeudados. 

La empresa reiteró que cualquier retorno al país requiere condiciones claras, seguridad jurídica y un marco fiscal competitivo, elementos que considera esenciales para comprometer capital en proyectos de largo plazo. 

La compañía abandonó Venezuela en 2007 tras la nacionalización de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces, mantiene una deuda pendiente de aproximadamente 12.000 millones de dólares, más intereses, derivada de los laudos arbitrales por las expropiaciones.  

Ese litigio la ha convertido en uno de los mayores acreedores no soberanos del país, una condición que sigue marcando su relación con Caracas. 

ConocoPhillips indicó que evaluará posibles nuevas inversiones en Venezuela mientras trabaja para cobrar lo que se le adeuda. / Archivo

TRAS LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO  

El interés renovado de la petrolera coincide con la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha instado a las compañías del sector a invertir miles de millones de dólares en la recuperación de la infraestructura energética venezolana tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.  

Este impulso forma parte de una estrategia más amplia para reactivar la producción petrolera de Venezuela y estabilizar su industria, gravemente deteriorada en los últimos años. 

NO ES LA ÚNICA  

ConocoPhillips no es la única empresa que ha retomado contactos. Exxon Mobil, que también se retiró en 2007, envió el mes pasado un equipo técnico para evaluar instalaciones y oportunidades de inversión.  

Sin embargo, el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, advirtió recientemente que Venezuela necesita una reforma fiscal integral para atraer capital extranjero, calificando las modificaciones recientes como «lamentablemente insuficientes», según una nota de Reuters.  

Su comentario dejó en evidencia que, aunque hay interés, el camino hacia una reactivación plena del sector sigue siendo complejo y lleno de condiciones por resolver. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Michael J. Fox responde a un informe de CNN sobre su supuesta muerte: «¿Qué carajos?»
Tendencias
Trump
Trump estalla contra el The Wall Street Journal tras publicación que cuestiona la «victoria» de Estados Unidos en Irán
EEUU
VIDEO: Díaz-Canel desafía a Trump y aseguró que «no renunciará» a la ‘presidencia de Cuba’
Mundo
gamdommarsbahis girişMarsbahisjojobetjojobet girişhacklinkvaycasinocasinolevantholiganbetcasibommarsbahis