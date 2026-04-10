ConocoPhillips envía equipo a Venezuela para analizar oportunidades de negocios en área petrólera y gasífera

ConocoPhillips dio un paso significativo en su posible retorno a Venezuela al anunciar este jueves, 9 de abril, el envío de un pequeño equipo de evaluación al país.

La misión, que llegará esta misma semana, tendrá como objetivo analizar oportunidades de negocio en los sectores petrolero y gasífero, en un contexto, en el cual Estados Unidos ha instado a las empresas estadounidenses a explorar inversiones para la reconstrucción del sistema energético venezolano.

En su comunicado, ConocoPhillips señaló que el análisis de nuevas inversiones se realizará en paralelo con los esfuerzos por recuperar los montos adeudados.

La empresa reiteró que cualquier retorno al país requiere condiciones claras, seguridad jurídica y un marco fiscal competitivo, elementos que considera esenciales para comprometer capital en proyectos de largo plazo.

La compañía abandonó Venezuela en 2007 tras la nacionalización de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces, mantiene una deuda pendiente de aproximadamente 12.000 millones de dólares, más intereses, derivada de los laudos arbitrales por las expropiaciones.

Ese litigio la ha convertido en uno de los mayores acreedores no soberanos del país, una condición que sigue marcando su relación con Caracas.

TRAS LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

El interés renovado de la petrolera coincide con la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha instado a las compañías del sector a invertir miles de millones de dólares en la recuperación de la infraestructura energética venezolana tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Este impulso forma parte de una estrategia más amplia para reactivar la producción petrolera de Venezuela y estabilizar su industria, gravemente deteriorada en los últimos años.

NO ES LA ÚNICA

ConocoPhillips no es la única empresa que ha retomado contactos. Exxon Mobil, que también se retiró en 2007, envió el mes pasado un equipo técnico para evaluar instalaciones y oportunidades de inversión.

Sin embargo, el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, advirtió recientemente que Venezuela necesita una reforma fiscal integral para atraer capital extranjero, calificando las modificaciones recientes como «lamentablemente insuficientes», según una nota de Reuters.

Su comentario dejó en evidencia que, aunque hay interés, el camino hacia una reactivación plena del sector sigue siendo complejo y lleno de condiciones por resolver.