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EEUU evalúa levantar sanciones al BCV para facilitar flujo de divisas en Venezuela, según Bloomberg

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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El eventual levantamiento de sanciones al BCV permitiría que los ingresos procedentes de la venta de petróleo circularan con mayor libertad / Archivo

Estados Unidos estaría evaluando levantar las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela (BCV), con el fin de facilitar el flujo de divisas hacia la economía venezolana.  

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De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema consultadas por Bloomberg, la medida, en estudio, abriría la puerta para que miles de millones de dólares provenientes de la venta de petróleo circulen nuevamente por el sistema financiero del país, después de años de restricciones que aislaron a Venezuela de la banca internacional. 

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El posible alivio ocurre en un momento en que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca mecanismos para reducir las dificultades generadas por su propio marco de sanciones.  

Actualmente, pagos destinados a empresas que trabajan en la reactivación de la producción petrolera permanecen retenidos en cuentas en Estados Unidos, mientras los bancos realizan estrictos controles de cumplimiento sobre transacciones vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).  

Según las mismas fuentes, este proceso ha ralentizado el flujo de fondos y obligado a algunas compañías a suspender operaciones. 

Esta medida permitiría que los ingresos procedentes de la venta de petróleo circularan con mayor libertad por el sistema financiero / Archivo

CONTROL SOBRE LOS FONDOS  

Estados Unidos tomó control de los ingresos petroleros venezolanos tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, canalizando inicialmente los recursos a través de una cuenta en Qatar antes de transferirlos a Estados Unidos.  

Aunque cerca de 1.000 millones de dólares ya han sido enviados al BCV, una parte significativa no ha llegado a las empresas debido a revisiones adicionales de los bancos, lo que ha generado acumulación de fondos y retrasos en los pagos.  

Esta situación amenaza con obstaculizar el plan de la Casa Blanca para impulsar rápidamente la producción petrolera venezolana, en un contexto global marcado por la guerra con Irán y el alza de los precios de la gasolina en Estados Unidos. 

Según declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se espera que Venezuela incremente su producción de crudo hasta en un 40 % este año, lo que representaría entre 300.000 y 400.000 barriles diarios adicionales.  

Sin embargo, el avance de ese objetivo depende en gran medida de que los flujos financieros hacia las empresas operadoras se normalicen.  

Vale recordar, que las sanciones impuestas en 2019 aislaron al BCV del sistema financiero estadounidense, desincentivando a bancos internacionales de procesar cualquier transacción vinculada al ente emisor venezolano. 

La eventual flexibilización de sanciones al BCV podría convertirse en un elemento clave para estabilizar el mercado cambiario y sostener la recuperación económica, aunque por ahora ni el Departamento del Tesoro ni las autoridades venezolanas han ofrecido comentarios oficiales sobre la evaluación en curso. 

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