Conoce cuáles son los recursos mineros más apreciados por Estados Unidos en Venezuela: A Trump le gusta esto

Diversos recursos mineros de Venezuela generan interés en Estados Unidos, entre los cuales el oro y carbón figuran como los principales.

De acuerdo a datos citados por la agencia de noticias Reuters, el Ejecutivo nacional estimó en un informe presentado en 2018 unas reservas de carbón de aproximadamente 3000 millones de toneladas métricas y recursos de oro por 644 toneladas métricas.

Se tratan de cifras que, efectivamente, alimentan el interés de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sector minero venezolano.

El mismo informe, difundido como un catálogo de minerales para posibles inversores en el sitio web del entonces Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, calculó además reservas de níquel por 407.885 toneladas métricas, recursos de mineral de hierro por 14.680 millones de toneladas métricas —con la salvedad de que buena parte de esa cifra era una estimación especulativa— y recursos de bauxita por 321,5 millones de toneladas métricas.

El documento data de un año antes de que el Gobierno anunciara, en 2019, un plan minero quinquenal orientado a impulsar la extracción de minerales como alternativa a la producción petrolera.

Ese informe de 2018 usó de forma indistinta términos técnicos como «reservas» y «recursos» —una reserva es el volumen de un mineral que puede extraerse de forma económicamente rentable, mientras que un recurso es el volumen estimado en toda una región sin que ello implique viabilidad económica—, lo que dificulta precisar cuánto sabe realmente Venezuela sobre su potencial minero.

En 2021 el Gobierno publicó también un mapa de reservas basado en datos de 2009, que ubicaba antimonio, cobre, níquel, coltán, molibdeno, magnesio, plata, zinc, titanio, tungsteno y uranio, sin especificar volúmenes.

TIERRAS RARAS

El país, según los registros disponibles, no cuenta con reservas significativas de tierras raras, el grupo de 17 metales menores usado para fabricar imanes.

Asimismo, el estado operativo de las minas contempladas en el plan de 2019 sigue sin estar claro. Pero, el Consejo Nacional de Economía Productiva reportó a finales de 2025 un aumento en la producción nacional de oro, carbón y mineral de hierro durante los primeros tres trimestres del año, aunque sin ofrecer cifras concretas.

Se reportó el año pasado que el país había reactivado la producción de carbón con la meta de exportar más de 10 millones de toneladas métricas en 2025, un objetivo cuyo cumplimiento tampoco ha sido confirmado.

Vale recordar, que Venezuela nacionalizó su sector aurífero en 2011 y mantiene bajo control estatal a la siderúrgica CVG.

LOS DATOS QUE TIENE EEUU

Los datos más recientes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) muestran un panorama más modesto: en 2019 Venezuela produjo 100.000 toneladas métricas de carbón a partir de reservas estimadas en 731 millones de toneladas métricas, mientras que en 2021 la producción de bauxita fue de 250.000 toneladas métricas —por debajo de las 550.000 registradas en 2017—, la de mineral de hierro alcanzó 1,41 millones de toneladas métricas y la de oro llegó a 480 kilogramos.

En ese mismo año, la producción de alúmina se ubicó en 80.000 toneladas métricas, frente a las 240.000 de 2017, y la de aluminio cayó a 20.000 toneladas métricas desde las 144.000 registradas cuatro años antes, según cifras reseñadas por el mencionado medio de comunicación.