Conmoción por el caso de exproductora de TV, un pasado de demandas judiciales y su doloroso final

Jennifer Eckhart, reconocida exproductora de televisión de Fox News que acusó de agresión sexual al presentador de su programa, falleció este fin de semana en una localidad de Florida, Estados Unidos.

La tragedia salió a la luz el sábado, 19 de septiembre, cuando fue hallado el cuerpo de Eckhart en su residencia en Hobe Sound. De acuerdo a medios estadounidenses, su madre fue quien consiguió el cuerpo al ir a visitarla.

Los informes del condado de Martin indican que Eckhart tenía diversas heridas por laceraciones, además de una navaja plegable cerca. Ante este escenario, la madre alertó rápidamente a las autoridades.

Organismos de emergencias y de seguridad se desplazaron rápidamente a la vivienda para atender el caso. Sin embargo, nada pudieron hacer por Eckhart, quien fue declarada sin vida a las 11:57 de la mañana (hora local).

¿QUÉ PASÓ CON ECKHART?

Las circunstancias de la muerte llevaron a las autoridades a investigar el caso como un presunto «suicidio». Poco después, la Oficina del Sheriff del condado confirmó que Eckhart se quitó la vida.

Eckhart ha estado en el foco de la opinión pública por varios hechos ajenos a su trabajo como productora. En 2020, acusó al expresentador de Fox News, Ed Henry, y presentó una demanda por presunta agresión sexual.

A pesar de la gran notoriedad que ganó el caso hace varios años, todo concluyó con un acuerdo extrajudicial en junio de 2025. Henry fue despedido de Fox News en 2020, pero negó las acusaciones y sigue trabajando en otra cadena de noticias de derecha, Newsmax.

Por otra parte, Eckhart fue detenida en julio del año pasado y acusada de agredir a su exnovio. Sin embargo, la Fiscalía del condado de Palm Beach retiró los cargos por falta de pruebas.