CONMOCIÓN EN TEXAS: Confesó que le disparó mortalmente a su hijo en la cabeza por esta razón

Momentos de conmoción se vivieron esta semana en el condado de Lubbock, Texas, luego de que un hombre le disparó mortalmente a su hijo en la cabeza porque este le habría retirado dinero de su cuenta bancaria en los últimos meses, por lo que confesó que perdió el control durante una discusión que acabó en el lamentable suceso.

El victimario quedó identificado como Michael Vernie Owens, de 78 años de edad, quien será acusado de un cargo de asesinato por la muerte de su hijo, Michael Joseph Owens, de 37 años, según la Oficina del Sheriff del mencionado condado tejano.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche en una casa en la calle 126 de Lubbock. Según las autoridades alrededor de las 7:20 pm se recibió un reporte de disparos y los agentes respondieron tras una llamada al 911 realizada por el presunto asesino.

En esa llamada de emergencia, Owens supuestamente les dijo a los operadores que había disparado y matado a su propio hijo, según la Oficina del Sheriff.

Los agentes llegaron a la residencia y encontraron a Owens con una herida de bala mortal en la cabeza, según documentos judiciales obtenidos por la filial de NBC en Lubbock, KCBD.

Tras el macabro hallazgo, Michael Vernie Owens se acercó a los agentes y explicó que era el padre de la víctima, informaron las autoridades.

El acusado ofreció entonces una versión para justificar la violencia mortal, según los investigadores. Michael Vernie Owens les dijo a los agentes que su hijo había estado retirando dinero de la Seguridad Social de su cuenta bancaria durante los últimos meses. El acusado añadió que su hijo lo había amenazado en más de una ocasión e incluso lo había agredido en algunas ocasiones anteriores.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación por homicidio se encuentra en curso tras el altercado doméstico. Según los informes proporcionados por la Oficina del Sheriff del Condado de Lubbock, el sospechoso permanece bajo custodia de las autoridades.

Las indagaciones preliminares sugieren que el suceso fue el desenlace de la fuerte discusión entre ambos familiares. Asimismo, se determinó que durante el altercado, se accionó un arma de fuego que impactó a la víctima en la cabeza, causándole la muerte de manera instantánea.

Al llegar al lugar de los hechos, los servicios de emergencia confirmaron el deceso del hombre de 37 años, mientras que el sospechoso de 78 años no opuso resistencia al momento de su detención y lo trasladaron al Centro de Detención del Condado de Lubbock.

El caso está ahora en manos de la fiscalía, que se encarga de analizar las pruebas recolectadas en la escena y los testimonios iniciales para determinar los cargos finales. Este evento ha generado conmoción en el vecindario, que se caracteriza por ser una zona residencial tranquila.

Las autoridades han recordado la importancia de buscar mediación en conflictos domésticos y han puesto a disposición recursos de apoyo para familias en situaciones de crisis.