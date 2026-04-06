Conmoción en EEUU: Mujer fue asesinada por ‘hablar bien de Trump’, su excompañera de trabajo sería la atacante

La ciudad de Madison, en Wisconsin (EEUU), quedó conmocionada tras el asesinato de Christine Jones, una mujer de 61 años, quien recibió un disparo por la espalda mientras se dirigía a su trabajo en el centro de la capital estatal por su presunto apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con Fox News y otros medios estadounidenses, la presunta autora, Diamond Wallace, de 31 años, terminó detenida un día después y enfrenta cargos de homicidio intencional en primer grado.

Según la denuncia penal, el ataque ocurrió la mañana del pasado 22 de marzo, cuando un empleado de un hotel cercano encontró el cuerpo de Jones alrededor de las 8:00 de la mañana en West Washington Avenue.

Las autoridades señalaron que la víctima y sospechosa se conocían bien, puesto que ambas trabajaron juntas en un hotel de Madison hasta abril de 2025.

Durante ese tiempo, según documentos policiales citados por CBS19, mantenían discusiones políticas frecuentes y tensas.

Se precisó que Jones era partidaria del presidente Donald Trump, mientras que Wallace se oponía abiertamente a él.

Incluso, la denuncia indica que Wallace llegó a acusar a Jones de racismo por su apoyo político, aunque también existían conflictos laborales previos que podrían haber alimentado la relación hostil que ambas sostuvieron.

POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN

Además, el expediente policial agrega que Wallace culpó a Jones de su despido del hotel y la habría amenazado tras perder su empleo.

La hija de la víctima declaró, que su madre se había quejado de la falta de compromiso laboral de Wallace, antes de que esta fuera despedida. En concreto, habría señalado que era una «vaga».

Asimismo, en el momento del ataque, Jones llevaba una gorra de Trump visible en su vehículo, un detalle que los investigadores consideran relevante para comprender el posible móvil del crimen.

CARGOS EN SU CONTRA

Además del cargo de homicidio, Wallace enfrenta una acusación por posesión ilegal de arma de fuego, ya que tenía antecedentes por delitos graves relacionados con resistencia a la autoridad.

En consecuencia, la fianza fue fijada en dos millones de dólares, mientras la fiscalía evalúa si solicitar agravantes adicionales debido a la posible motivación política detrás del ataque. La vista preliminar está fijada para el próximo 14 de abril.

REACCIÓN DEL PARTIDO REPUBLICANO

Ante los lamentables hechos, el Partido Republicano del Condado de Dane emitió un comunicado condenando el asesinato y advirtiendo sobre el clima de deshumanización que, a su juicio, alimenta este tipo de violencia.

En su mensaje, calificaron el hecho como un acto «deliberado y premeditado» y llamaron a la comunidad a rechazar la escalada de resentimientos políticos que derivan en agresiones mortales.

«Algunos se verán tentados a convertir esta tragedia en una disputa partidista o a desviar la atención hacia debates políticos nacionales. Rechazamos ese impulso. Se trata de una mujer del condado de Dane que perdió la vida. Instamos a todos los residentes del condado de Dane, independientemente de su origen o creencias, a que renueven su compromiso con la responsabilidad cívica compartida más básica: tratarnos unos a otros como seres humanos dignos de respeto, seguridad y consideración mutua», reza parte del comunicado.