CONMOCIÓN EN EEUU: La cruel decisión del novio de una mujer que murió tras ser atacada por los pitbulls de su vecina

Una mujer de Florida (EEUU), identificada como Jodi Cowan, murió tras ser brutalmente atacada por dos pitbulls de su vecina en un hecho ocurrido el mes pasado, mientras que su pareja fue arrestada semanas después y se le acusó de «crueldad animal», en un caso tan dramático como inesperado hasta por las propias autoridades.

De acuerdo con medios locales, la policía halló los cuerpos en descomposición de varios perros dentro de la vivienda de la pareja. La misma seguía habitada por Donnell Smith, el novio de Cowan.

El caso salió a la luz cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard recibió una alerta el pasado 11 de junio por un fuerte olor, proveniente del remolque donde residía la pareja.

Al ingresar, los agentes encontraron a los perros de la casa muertos. Estaban en avanzado estado de descomposición, además de condiciones críticas de abandono, según reportó WESH 2 News.

Las autoridades señalaron que Smith no habría revisado a los animales encerrados en el remolque durante varios días, y que en la vivienda no había agua, comida ni aire acondicionado.

Por estos hechos, enfrenta cargos relacionados con crueldad animal agravada y otros delitos menores, mientras su comparecencia judicial está programada para el próximo 16 de junio.

«Amigos, no hay nada más triste que esto», dijo el sheriff de Brevard, Wayne Ivey, en una declaración en video este lunes.

«Piensen en todas las vidas que se han perdido, en todas las vidas que se han visto afectadas por esto. En definitiva, se trata de personas que no cuidan de las mascotas de las que son responsables», añadió.

MUERTE DE SU PAREJA

De acuerdo con la investigación citada por WFTV 9, Cowan, de 50 años, fue atacada el pasado 19 mayo por dos perros pertenecientes a una vecina mientras paseaba a los suyos.

Tras el ataque, su pareja, Smith, la encontró gravemente herida. Intentó auxiliarla antes de llamar al 911, aunque la mujer falleció horas después en el hospital.

La dueña de los pitbulls implicados en el ataque, Linda Cutler, fue detenida semanas atrás acusada de homicidio involuntario.