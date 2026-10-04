CONMOCIÓN EN CHICAGO: Menor venezolana fue apuñalada mortalmente por una mujer en plena calle

Una venezolana menor de edad, de solo siete años, falleció la tarde del sábado 3 de octubre, luego de que una mujer desconocida corriera detrás de ella y la atacara brutalmente con un cuchillo en una calle de Chicago a plena luz del día.

Edimari Hernández Chacón falleció a causa de las severas lesiones en el barrio South Side de Chatham. La agresora la alcanzó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas con un objeto punzante poco antes del mediodía, informó The New York Post.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a la pequeña venezolana caminando de la mano con una mujer momentos antes del suceso. Minutos después, las grabaciones captaron a varios testigos corriendo desesperadamente para socorrer a la menor.

A la víctima la trasladaron de emergencia a un hospital infantil cercano para recibir atención especializada. Lamentablemente, los médicos declararon su fallecimiento la tarde del sábado.

Transeúntes que presenciaron el hecho reaccionaron de inmediato y lograron retener a la atacante hasta la llegada de las patrullas policiales. La policía arrestó a la sospechosa tras llevarla a un centro médico local, donde recibió tratamiento por las heridas leves sufridas durante su captura.

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INDIGNACIÓN POR EL CRIMEN DE EDIMARI

Las autoridades señalan que hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron la agresión. La comunidad local manifestó su profunda indignación ante la gravedad de lo sucedido.

«Simplemente no sé a dónde va este mundo… para que una niña de siete años esté siendo apuñalada», declaró Denesta Freeman, residente de la zona, a la cadena WLS.

«Nunca pensé que llegaría a este punto. Estos niños hoy en día no pueden vivir su vida», añadió la vecina visiblemente conmocionada por el crimen.

Otra madre del sector expresó su dolor al señalar que su propia hija tiene la misma edad de la víctima y que siente la tragedia como si fuera propia.

Líderes políticos de la zona expresaron su pesar por la pérdida. La concejala Michelle Harris afirmó sentirse profundamente entristecida por esta agresión sin sentido en su jurisdicción.

Harris reconoció públicamente la rápida intervención de los testigos que sometieron a la sospechosa, destacando que su accionar evitó que otras personas resultaran heridas durante el incidente.

Según trascendió, Edimari era oriunda de Villa Rosa, en el municipio García de Nueva Esparta.