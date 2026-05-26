Conmoción en Chicago: investigan muerte de un niño de 2 años tras encontrarlo con un disparo en la cabeza

Un niño, de dos años murió en Chicago (EEUU), tras dispararse accidentalmente con un arma en el interior de su casa. Un grave suceso, que dejó a un hombre detenido.

De acuerdo con medios locales, el lamentable hecho se registró en el vecindario de West Pullman y volvió a exponer la controversia en Estados Unidos sobre la presencia de armas en los hogares.

Lo que se precisó, es que el menor, identificado por su madre como Jamonte Shaw, fue hallado con un disparo en la cabeza dentro de la vivienda situada al sur de Chicago.

Según informó la policía de Chicago, alrededor de las 12:40 del mediodía del sábado, el niño se encontraba dentro de una casa en la cuadra 900 de la calle E. 104th, cuando sufrió la herida de bala autoinfligida en la cabeza.

De momento, las autoridades investigan cómo un niño tan pequeño logró acceder al arma y si hubo negligencia de los adultos responsables.

Según las autoridades, luego de que encontraron al niño gravemente herido, lo llevaron de urgencia a un hospital pediátrico, donde murió poco después.

UN HOMBRE DETENIDO

Asimismo, la Policía confirmó la detención de un hombre, de 31 años, quien sería el propietario del arma involucrada.

Aunque inicialmente no se reveló su identidad, quedó bajo custodia mientras se evalúan posibles cargos por negligencia infantil. También por almacenamiento irresponsable de armas o posesión ilegal, dependiendo de lo que determinen las autoridades.

La investigación también busca establecer si el arma estaba cargada y sin seguro al alcance del menor.

¿QUÉ DICE LA MADRE DEL NIÑO?

En tanto, la madre del menor compartió su historia en la plataforma de recaudación GoFundMe. A través de la misma, solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y expresó su profundo dolor por la pérdida.

«Jamás imaginé que perdería a mi bebé tan pronto. La repentina pérdida de mi pequeño Jamonte, de dos años, me ha dejado con el corazón roto y enfrentando dificultades económicas inesperadas», expresó en la plataforma.

Además, señaló: «Perderlo tan inesperadamente ha sido abrumador y estoy haciendo todo lo posible por afrontar los desafíos».

«Podríamos hablar de las lecciones y las cosas que todos debemos aprender de esto. Pero creo que la tragedia en este momento, el dolor que siente la familia y el dolor que todos deberíamos sentir por este niño que apenas comenzaba su vida, es lo que realmente importa», dijo, por su parte, un pastor llamado Donovan Price.

«No podemos seguir perdiendo a nuestros bebés por culpa de cosas de adultos, así que, ya sean candados para armas, kits de seguridad para armas, o lo que sea, o simplemente prestando atención, tenemos que ser proactivos u orar activamente», sostuvo.