Congreso de EEUU obligó al Pentágono a revelar el impresionante costo de la guerra contra Irán

El Pentágono reveló por primera vez el costo de la guerra de Estados Unidos contra Irán, una cifra millonaria que desató fuertes tensiones políticas durante la primera comparecencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante el Congreso desde el inicio del conflicto.

En concreto, Hegseth señaló que el conflicto contra Irán le ha costado hasta ahora a Estados Unidos al menos 25.000 millones de dólares.

Jules Hurst III, subsecretario de finanzas de guerra en funciones, explicó que la mayor parte del gasto se ha destinado a reponer municiones críticas, sostener operaciones navales y reemplazar equipos perdidos en dos meses de combates intensos.

Hegseth, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, aprovechó la audiencia para defender una solicitud presupuestaria militar sin precedentes: 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027.

Según su exposición, este incremento es necesario para enfrentar a potencias como China, Rusia e Irán, y para acelerar la adquisición de drones, buques de guerra y sistemas avanzados de defensa antimisiles.

LOS RECLAMOS DE LOS DEMÓCRATAS

Sin embargo, el debate se desvió rápidamente hacia la legitimidad del conflicto, que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha conducido sin una autorización formal del Congreso.

En este sentido, legisladores demócratas cuestionaron la estrategia de «presión máxima» y advirtieron sobre el desgaste de los arsenales estadounidenses.

Hegseth respondió acusando a miembros de ambas bancadas de «socavar» el esfuerzo militar en un momento, cuando tres portaaviones operan en la región y las tropas enfrentan ataques desde el frente libanés.

«El mayor desafío, el mayor adversario que enfrentamos en este punto, son las palabras imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos», disparó el secretario de Defensa.

CRÍTICAS DESDE EL PARTIDO REPUBLICANO

Sin embargo, las críticas también surgieron dentro del propio Partido Republicano, ya que varios legisladores expresaron preocupación por la reciente purga de altos mandos militares ordenada por Hegseth.

El senador republicano Thom Tillis admitió tener «segundas dudas» sobre su apoyo al secretario tras los despidos de líderes clave, incluido el jefe del Ejército, el general Randy George.

Mientras tanto, el impacto económico del conflicto continúa extendiéndose: el bloqueo en el Estrecho de Ormuz mantiene el petróleo por encima de los 100 dólares, un factor que, según republicanos, podría influir en las elecciones de mitad de periodo.

Hegseth insistió en que la guerra «no es eterna», aunque admitió que podrían registrarse más bajas estadounidenses ante el estancamiento diplomático y las denuncias por muertes de civiles en bombardeos recientes.