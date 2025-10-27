EEUU

Congresista María Elvira Salazar solicitó sanciones a Luis Ratti por pedir que «revoquen nacionalidad» a varios venezolanos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La congresista estadounidense María Elvira Salazar solicitó este lunes, 27 de octubre, la designación de sanciones contra el dirigente venezolano Luis Ratti, luego de que este introdujera ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Venezuela, una petición para revocar la nacionalidad de más de 25 opositores y periodistas.  

Contents

«El alacrán Luis Ratti, sirviente del narco-régimen de Maduro, quiere revocar la nacionalidad a quienes piensan distinto. Esto es fascismo puro. Exijo sanciones ya de Estados Unidos contra este agente del crimen organizado. La libertad no se revoca. ¡Venezuela será libre!», expresó Salazar a través de su cuenta en la red social X.  

Leer Más

«Estaba nervioso, luego me sentí cómodo y grabé» La aberrante confesión del hombre que violó a niña de 13 años en un parque
Pentágono apoyará al Servicio Secreto para proteger a Trump y Kamala Harris en sus campañas electorales
Trump habría autorizado deportación de migrantes que entraron con ‘parole’ humanitario y CBP One, filtran medios de EEUU

LEA TAMBIÉN: LUIS RATTI SOLICITÓ «REVOCAR LA NACIONALIDAD« A UN GRUPO DE OPOSITORES Y PERIODISTAS, MARÍA CORINA Y EDMUNDO GONZÁLEZ LA ENCABEZAN

Entre los nombres mencionados por Ratti figuran líderes como María Corina Machado, recientemente galardonada como Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González Urrutia, a quien muchos países de la región reconocen como legítimo ganador de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024.  

«Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad a María Corina Machado, Juan Guaidó, Edmundo González, Julio Borges, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinorah Figuera, Magalli Meda, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez», dijo Ratti.  

Asimismo, destacó que espera que exista «justicia» por la paz de Venezuela. 

«Nuestros argumentos son claros, fundamentados en el artículo 130 de la construcción nacional y el artículo 7 de la ley Simón Bolívar entre otros, No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios. También tenemos un precedente, los mismos argumentos contra Leopoldo López son los mismos contra esta lista de traidores al país», acotó Ratti desde Caracas. 

LEOPOLDO LÓPEZ 

Durante el fin de semana trascendió que Nicolás Maduro interpuso un recurso ante el TSJ con el propósito de revocar la nacionalidad venezolana del opositor Leopoldo López, quien actualmente reside en el exilio en España.  

La acción se produce luego de que López manifestara su respaldo a una posible intervención militar, orientada contra el chavismo, por parte de fuerzas militares y de intelingencia de los Estados Unidos.  

Desde su exilio en Madrid, López respondió a las recientes acusaciones. 

López, quien estuvo preso durante tres años y medio en Venezuela, calificó de injustificada y arbitraria la intención de Maduro de quitarle la nacionalidad venezolana. 

«La Constitución de Venezuela es muy clara. Dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, táctica, que no tiene interpretación», afirmó. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El caso de Wuilandes: Salió a entregar un delivery y terminó asesinado por sus propios clientes
Sucesos
En la localidad de Ramona, California, una escena conmovedora capturó la atención de miles de personas: una cachorra de raza Gran Pirineo, llamada Zoe, fue rescatada tras quedar atrapada entre dos enormes rocas en la propiedad de su dueña. 
VIRAL: Zoe, la cachorrita que quedó atrapada entre enormes piedras en California y fue rescatada
EEUU
EN VIDEO: Maduro reveló la razón por la que ya no presentan «pruebas» a EEUU
Venezuela