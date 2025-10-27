Congresista María Elvira Salazar solicitó sanciones a Luis Ratti por pedir que «revoquen nacionalidad» a varios venezolanos

La congresista estadounidense María Elvira Salazar solicitó este lunes, 27 de octubre, la designación de sanciones contra el dirigente venezolano Luis Ratti, luego de que este introdujera ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Venezuela, una petición para revocar la nacionalidad de más de 25 opositores y periodistas.

«El alacrán Luis Ratti, sirviente del narco-régimen de Maduro, quiere revocar la nacionalidad a quienes piensan distinto. Esto es fascismo puro. Exijo sanciones ya de Estados Unidos contra este agente del crimen organizado. La libertad no se revoca. ¡Venezuela será libre!», expresó Salazar a través de su cuenta en la red social X.

Entre los nombres mencionados por Ratti figuran líderes como María Corina Machado, recientemente galardonada como Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González Urrutia, a quien muchos países de la región reconocen como legítimo ganador de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024.

«Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad a María Corina Machado, Juan Guaidó, Edmundo González, Julio Borges, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinorah Figuera, Magalli Meda, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez», dijo Ratti.

Asimismo, destacó que espera que exista «justicia» por la paz de Venezuela.

«Nuestros argumentos son claros, fundamentados en el artículo 130 de la construcción nacional y el artículo 7 de la ley Simón Bolívar entre otros, No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios. También tenemos un precedente, los mismos argumentos contra Leopoldo López son los mismos contra esta lista de traidores al país», acotó Ratti desde Caracas.

El alacrán Luis Ratti, sirviente del narco-régimen de Maduro, quiere revocar la nacionalidad a quienes piensan distinto. Esto es fascismo puro. Exijo sanciones YA de Estados Unidos contra este agente del crimen organizado. La libertad no se revoca. ¡Venezuela será libre! — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 27, 2025

LEOPOLDO LÓPEZ

Durante el fin de semana trascendió que Nicolás Maduro interpuso un recurso ante el TSJ con el propósito de revocar la nacionalidad venezolana del opositor Leopoldo López, quien actualmente reside en el exilio en España.

La acción se produce luego de que López manifestara su respaldo a una posible intervención militar, orientada contra el chavismo, por parte de fuerzas militares y de intelingencia de los Estados Unidos.

Desde su exilio en Madrid, López respondió a las recientes acusaciones.

López, quien estuvo preso durante tres años y medio en Venezuela, calificó de injustificada y arbitraria la intención de Maduro de quitarle la nacionalidad venezolana.

«La Constitución de Venezuela es muy clara. Dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, táctica, que no tiene interpretación», afirmó.