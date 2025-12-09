Congresista María Elvira Salazar catalogó de «antiamericana» reciente ofensiva migratoria contra cubanos, haitianos y venezolanos

La congresista estadounidense María Elvira Salazar calificó de “antiamericana” la reciente pausa migratoria que suspende solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos, y denunció que se trata de un “castigo colectivo” contra quienes han seguido los procesos legales en los Estados Unidos.

“Congelar los procesos de asilo, residencia y ciudadanía no es la respuesta. Castiga a inmigrantes trabajadores y cumplidores de la ley que siguieron todos los pasos del proceso legal”, dijo Salazar a El Nuevo Herald.

“Eso es injusto, Un-American (antiamericano), y va en contra de todo lo que representa este país. Ya existen verificaciones de antecedentes para detener a terroristas y deben aplicarse”, agregó Salazar.

El pasado 3 de diciembre, Estados Unidos anunció oficialmente la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”. Una medida que marca un endurecimiento significativo tras un reciente ataque armado en Washington.

Según un memorando de política de este martes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), los países incluidos en la lista son: Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen y Birmania. También Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

La medida surge de una proclamación presidencial emitida en junio, la cual estableció limitaciones de ingreso —parciales o absolutas— para ciudadanos de estos países

Diversas organizaciones y especialistas han señalado que esta medida equivale, en la práctica, a una prohibición de viaje casi total.

El documento de política divulgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) precisa que la suspensión aplica a todas las personas originarias de estas 19 naciones o que posean su nacionalidad.

El documento especifica que “todos los extranjeros que se ajusten a estos criterios deberán someterse a un proceso de revisión exhaustivo. Puede incluir una entrevista o una nueva entrevista, para evaluar todas las amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Además, se dejó abierta la posibilidad de revaluar casos individuales por otras razones de “inadmisibilidad o inelegibilidad”. Se trata de una cláusula prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. De acuerdo con Todd Pomerleau, abogado especializado en inmigración en Rubin & Pomerleau (Boston) citado por The Washington Post, “permite al presidente rechazar solicitantes por motivos poco claros”.