Conferencia de Seguridad Hemisférica reveló las prioridades geopolíticas de EEUU en Latinoamérica y esto dijo de la transición en Venezuela

La Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea organizaron la Conferencia de Seguridad Hemisférica para exponer las prioridades geopolíticas actuales de Estados Unidos en América Latina, entre las que figura la transición en Venezuela.

Ministros, embajadores, militares, académicos, periodistas, inversores y consultores debatieron los temas fundamentales de seguridad que preocupan a la Casa Blanca en la actualidad.

En ese sentido, tales expertos analizaron la influencia de China, los delitos trasnacionales, la protección de la infraestructura crítica y los procesos de transición democrática tanto en Venezuela como en Cuba. Mario Montoto, presidente de la Fundación Tadea y alma mater del encuentro, defendió la necesidad de crear estrategias propias y originales. Todo ello para así enfrentar los desafíos regionales.

«Estamos convencidos de que la única manera de encontrar soluciones verdaderamente efectivas para nuestras naciones es que desarmemos las recetas pre-hechas. También que escuchemos las experiencias de primera mano y encontremos un camino conjunto en el que todos tenemos algo que aportar», señaló Montoto. El directivo enfatizó que esta colaboración resulta vital para la estabilidad del continente.

«Esto aplica al combate al crimen organizado, a las amenazas del terrorismo internacional y a la injerencia de potencias extra hemisféricas que buscan la desestabilización de nuestros países», sentenció el titular de Tadea.

En el evento también participó Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien también aspira a la Secretaría General de la ONU. El diplomático participó en un panel de alto nivel junto a Brian Fonseca y el académico John Mearsheimer.

LA SITUACIÓN DE ORMUZ

Tras su exposición académica, Grossi explicó cómo los conflictos remotos alteran la estabilidad económica y política de las naciones latinoamericanas de forma sorpresiva e inmediata. Asimismo, el experto subrayó la interconectividad de las amenazas globales y el papel de nuevos actores en la escena internacional.

«La crisis en el estrecho de Ormuz ha sido un poco el cisne negro de la guerra, del nuevo episodio bélico. Este problema de Ormuz tiene un impacto directo en economías muy distantes de la región, tiene una reverberación inesperada y de pronto pone en manos de Irán un activo estratégico que no había sido hasta ese momento, operacionalizado», dijo.

La administración republicana justifica su actual agenda de seguridad y defensa mediante el denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Bajo este esquema, Estados Unidos establece una limitación expresa a las potencias extranjeras que intentan desplegar intereses propios en el territorio americano.

Washington identifica a China como el paradigma principal a contener dentro de su actual posición geopolítica. Por ello, los participantes de la conferencia coincidieron en que el control de la influencia asiática y la seguridad fronteriza definirán la hoja de ruta para el futuro cercano del hemisferio.