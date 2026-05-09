EN FOTOS: La controversial estatua dorada de Trump que fue inaugurada en Florida, dicen que representa su «protección divina»

Una estatua dorada de más de 4,5 metros de altura dedicada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue inaugurada en su club de golf en Florida, lo que para muchos de sus críticos representa el cada vez marcado culto a la personalidad del mandatario.

La nueva escultura, presentada este jueves en Doral por el pastor Mark Burns, muestra a Trump de pie y con el puño derecho en alto, una pose que replica la que adoptó tras el intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania, en 2024.

Burns afirmó en la red social X (antes Twitter) que la obra representa «resiliencia, libertad, patriotismo y fuerza», además de ser un recordatorio de lo que describió como la «protección divina» sobre la vida del mandatario.

«También se erige como un recordatorio de la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump. Una y otra vez, cuando su vida estuvo amenazada, la misericordia de Dios prevaleció», agregó.

La estatua está sobre un pedestal de unos dos metros. Por tanto, supera los seis metros de altura total y fue financiada por un grupo de inversores en criptomonedas que aportó 300.000 dólares, según The New York Times.

Se precisó que la pieza ha circulado previamente en iniciativas para recaudar fondos. Todo, antes de ser instalada de forma permanente en el club de golf del sur de Florida.

REACCIÓN DE TRUMP

Como era de esperarse, el propio Trump se hizo eco de la inauguración de la estatua en su red Truth Social. A través de esa plataforma, el mandatario republicano aseguró que fue colocada allí «por patriotas estadounidenses».

Aunque no participó presencialmente en el evento, Burns afirmó que el presidente lo llamó durante la ceremonia y se dirigió a los asistentes.

La instalación llega apenas mes y medio después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara la ley que rebautizó el aeropuerto de Palm Beach. En concreto, como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.

De hecho, el tercer hijo del mandatario, Eric Trump, difundió esta semana el logotipo oficial del renovado aeropuerto.

Se trató de una decisión que se suma a otros cambios impulsados por la administración, como el Trump Kennedy Center y el Instituto de Paz de Trump en Washington.

El culto simbólico alrededor del presidente también se ha extendido a documentos oficiales. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro anunció que la firma de Trump aparecerá en los billetes de dólar. También que su imagen formará parte de una edición limitada de pasaportes por el 250 aniversario de la independencia.