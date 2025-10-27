Condenaron a cadena perpetua a estadounidense que mató a su esposa venezolana, huyó a Las Vegas tras el crimen

La justicia de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua al estadounidense Arthur Guty de 57 años por el asesinato de su esposa venezolana.

El juzgado emitió la sentencia sin posibilidad de libertad condicional, luego de declararlo culpable por el asesinato en primer grado de su esposa Franyerlys Nicole Zambrano Briceño, de 26 años, ocurrido en diciembre de 2023, en el condado de Fayette, Pensilvania.

La pareja tenía nueve meses de casados cuando ocurrió el atroz crimen. La venezolana, nativa del municipio tachirense Pedro María Ureña, fue hallada sin vida, producto de un disparo en la cabeza en la casa que compartía junto a su esposo.

La policía logró dar con el paradero de Guty en enero de 2024, el hombre había escapado a un resort de Las Vegas con 100.000 dólares en efectivo en su poder. De acuerdo con las autoridades, aparentemente tenía la intención de huir del país para poder evadir a la justicia.

Los investigadores destacaron que la última vez que la pareja posteó algo en sus redes sociales fue el 25 de diciembre de 2023. Luego de esa publicación juntos, no se supo más de la venezolana hasta que encontraron su cadáver.

A pesar de la sentencia, organismos de seguridad no han ofrecido detalles sobre qué llevó al estadounidense a asesinar a su esposa. No obstante, trascendió que Guty era extremadamente celoso.

Anteriormente, el estadounidense había estado envuelto en otro caso curioso. En 2019 detuvieron a su esposa en aquel entonces porque había contratado a un hombre para acabar con su vida.