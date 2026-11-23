Un exentrenador escolar de Florida, Estados Unidos, fue condenado a 35 años y seis meses de prisión por hacerse pasar por una mujer en redes sociales para chantajear y abusar sexualmente de un adolescente de 16 años al que entrenaba.
Torrey Evans, de 39 años, creó un perfil falso en Twitter para obtener fotografías íntimas del menor. Posteriormente, amenazó con divulgarlas si el joven no accedía a mantener relaciones sexuales con él.
La víctima acudió a su entrenador buscando ayuda, sin saber que era el responsable de las amenazas. Los abusos se prolongaron entre 2020 y 2022, hasta que el adolescente descubrió el engaño al observar que un mensaje enviado a la supuesta mujer llegó al teléfono de Evans.
ABSOLUTELY SICKENING: a male middle school teacher has just been sentenced to 35 years in prison for posing as a woman and blackmailing a 16 year old boy he coached into sending him nude pictures.
Circuit judge in Florida hands Torrey Evans 35 years for blackmailing a player he coached.
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Circuit Judge James Nutt imposed 35 years and six months on the 39-year-old West Palm Beach man on November 4 2026. Evans led boys basketball and girls volleyball at JFK Middle School in Riviera Beach.
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He also held a temporary coaching post at Carver Middle School in Delray Beach. Evans rejected the five-year plea agreement prosecutors offered.
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He took the charges to trial. A jury convicted him in June.
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In the summer of 2020 the 16-year-old boy contacted a woman on X and sent n*de photos. The account threatened to distribute the images unless he had s*x with the coach.
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The teen reported the threat to Evans. The coach then pressed him to comply with the demands.
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The s*xual abuse continued across years. It occurred in gym parking lots and hotel rooms.
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The boy discovered the ruse when a message to the woman lit up Evans phone. Evans controlled the fake account the entire time.
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West Palm Beach police arrested Evans on October 28 2022. At sentencing his attorney claimed the teen was a willing participant.
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Assistant State Attorney Marissa Chiarolanzio noted that Evans tissues stayed dry. He shed no tears in the courtroom.
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Judge Nutt said «Frankly I think it does deserve life. I’ve seen people put away for life for less.»
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Evans previously worked as an assistant in food services at Grove Park Elementary in Palm Beach Gardens.
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#Florida #PalmBeach
— LawEnforcementToday (@LawEnforceToday) November 22, 2026
El acusado rechazó un acuerdo de cinco años de prisión y decidió ir a juicio, donde fue declarado culpable.
Durante la sentencia, dictada el 4 de noviembre de 2026, el juez James Nutt aseguró que el caso incluso merecía cadena perpetua.
«Francamente, creo que merece cadena perpetua. He visto personas condenadas a cadena perpetua por menos», expresó el magistrado, según informó The Palm Beach Post.
UN CASO QUE EXPONE LOS RIESGOS DEL CHANTAJE DIGITAL
Evans había trabajado como entrenador de baloncesto masculino y voleibol femenino en JFK Middle School, en Riviera Beach, y también desempeñó funciones temporales como entrenador en Carver Middle School, en Delray Beach.
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El caso evidencia cómo las identidades falsas en redes sociales pueden utilizarse como herramientas de chantaje y explotación sexual, especialmente cuando el responsable aprovecha una relación previa de autoridad y confianza con la víctima.
La condena de 35 años y seis meses pone fin a una etapa fundamental del proceso judicial iniciado tras la denuncia presentada en 2022.