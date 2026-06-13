Con impactante video: Trump anunció que fue eliminado ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «El Niño Guerrero», señalado como máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Según el mandatario, la operación le ejecutó el Comando Sur mediante un ataque que calificó como «preciso y contundente».

En su publicación en redes sociales, el mandatario también arremetió contra su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó de haber permitido el ingreso de miembros de la banda a territorio estadounidense.

«Antes de que yo asumiera el cargo, Biden abrió nuestra frontera sur a millones de inmigrantes ilegales y permitió que esta banda extranjera aterrorizara, violara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad», reza parte de la publicación de Trump.

«Durante mi campaña, prometí expulsar a estos monstruos de nuestro país y hacer justicia para las familias de las víctimas, incluida la valiosa Jocelyn Nungaray, de 12 años; Laken Riley, de 22 años; y muchas otras hermosas almas. Con esta acción, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una justa retribución para ellas, sus familias y sus seres queridos», agregó el mandatario republicano.

Asimismo, aseguró que la acción fue coordinada con autoridades venezolanas. Sostuvo, que el Tren de Aragua, ya no cuenta con «refugios seguros en Venezuela ni en otros países».

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

EL NIÑO GUERRERO

Alias Niño Guerrero fue capturado dos veces por las autoridades venezolanas. La primera en 2010, logrando escaparse en 2012 de la cárcel de Tocorón.

Tras ser recapturado en 2013, volvió a fugarse en 2023 a través de un sistema de túneles. Justo antes de una masiva intervención militar en dicho penal.

El líder de la banda criminal, operaba y expandía redes criminales por toda América Latina. Se le acusa de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, trata de personas y terrorismo.