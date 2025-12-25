EEUU

Con esta foto los Obama enviaron su mensaje de Navidad a sus seguidores en redes sociales

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, celebraron la Navidad compartiendo un mensaje lleno de calidez y buenos deseos, acompañado de una nueva fotografía que rápidamente se volvió viral.  
Los Obama están enviando sus buenas nuevas navideñas / Archivo

En publicaciones separadas en X, los Obama enviaron saludos navideños a sus seguidores, destacando la importancia de la luz, alegría y unión en estas fechas festivas. 

LEA TAMBIÉN: TRUMP APROVECHÓ SU MENSAJE DE NAVIDAD PARA ARREMETER CONTRA «IZQUIERDA RADICAL«

La imagen, tomada frente a árboles iluminados, muestra a la pareja sonriendo con complicidad. Un gesto que muchos interpretaron como símbolo de estabilidad y cercanía familiar.  

«¡Feliz Navidad!», escribió el 44.º presidente, de 64 años, junto a una imagen de él y su esposa, con quien lleva 33 años casado. «Michelle y yo les deseamos unas maravillosas fiestas llenas de luz y alegría», agregó. 

Michelle, de 61 años, llevaba un vestido negro de encaje y un suéter de cuello alto, mientras que Barack optó por un estilo más informal con una chaqueta estilo bomber color caqui sobre un suéter negro y pantalones. 

«¡Feliz Navidad! Barack y yo les deseamos de todo corazón unas felices fiestas y un feliz comienzo de año». Esto lo escribió, por su parte, la exprimera dama en su cuenta de X.

EL MENSAJE DE TRUMP  

En tanto, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este miércoles, 24 de diciembre, su mensaje con motivo de la Navidad para arremeter contra «la escoria de la izquierda radical» y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca.   

«Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasa miserablemente», manifestó Trump en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.  

«Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles», subrayó el mandatario. 

«Lo que tenemos es un mercado de divisas en cifras récord. Las cifras de criminalidad más bajas en décadas, sin inflación y un PIB del 4,3, dos puntos mejor de lo esperado», apuntó.  

Asimismo, defendió que los aranceles que impuso durante los últimos meses. Aseveró, que los mismos, dieron a Estados Unidos «billones de dólares en crecimiento y prosperidad, además de la seguridad nacional más fuerte que se ha tenido nunca». «Que Dios bendiga a Estados Unidos», agregó Trump en comentario.   

