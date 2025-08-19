Como un sicario y a sangre fría: Le disparó a quemarropa a su propia hermana, todo quedó grabado

Un estremecedor video divulgado por la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sacudido nuevamente a la comunidad del vecindario Fontainebleau, al mostrar el instante en que Pedro Pablo Linares, de 58 años, irrumpe en una vivienda y dispara repetidamente contra su hermana, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años.

El ataque ocurrió el pasado 5 de abril a las 5:40 de la tarde. Específicamente, en la cuadra 300 de la avenida 79 del suroeste, y el video fue captado por cámaras de seguridad.

Como se constata en el video obtenido por Telemundo, el agresor, cubierto con mascarilla y guantes al mejor estilo de un sicario, abandonó la escena cerrando la puerta tras de sí.

El video, que ha sido calificado como “impactante” por medios locales, muestra a Linares disparando a quemarropa a su hermana. Ella se encontraba sentada en el interior de la vivienda.

¿POR QUÉ ASESINÓ A SU HERMANA?

Según el reporte de las autoridades, el crimen se habría cometido sin provocación aparente. Sin embargo, familiares revelaron que Linares había sido recientemente desalojado de la casa de su madre por su hermana. Esta situación habría generado un fuerte conflicto entre ambos.

En las semanas previas al tiroteo, Linares se presentó sin aviso en la casa de la víctima y también en su lugar de trabajo, lo que sugiere un patrón de acoso y tensión creciente.

Tras el asesinato, Pedro Pablo Linares huyó del estado de Florida. Sin embargo, lo localizaron en Luisiana, donde terminó arrestado por las autoridades locales.

Posteriormente, lo extraditaron a Miami-Dade para enfrentar cargos por asesinato en primer grado. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metro West, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable.