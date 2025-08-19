EEUU

Como un sicario y a sangre fría: Le disparó a quemarropa a su propia hermana, todo quedó grabado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Un estremecedor video divulgado por la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sacudido nuevamente a la comunidad del vecindario Fontainebleau, al mostrar el instante en que Pedro Pablo Linares, de 58 años, irrumpe en una vivienda y dispara repetidamente contra su hermana, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años. 
Captura de video

Un estremecedor video divulgado por la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sacudido nuevamente a la comunidad del vecindario Fontainebleau, al mostrar el instante en que Pedro Pablo Linares, de 58 años, irrumpe en una vivienda y dispara repetidamente contra su hermana, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años. 

Tabla de Contenido

El ataque ocurrió el pasado 5 de abril a las 5:40 de la tarde. Específicamente, en la cuadra 300 de la avenida 79 del suroeste, y el video fue captado por cámaras de seguridad.  

Leer Más

Horror en Carolina del Sur: Tenían a su bebé de ocho meses conviviendo con casi 50 animales y el cadáver de una cabra
Mostraba dinero en TikTok, pero medios de EEUU dicen que migrante ‘Leíto’ no tiene cómo pagar los abogados
Por estos motivos Nueva York tiene a las personas ‘más antipáticas’ de EEUU, según encuesta

LEA TAMBIÉN: BRUTAL CRIMEN EN EEUU: ABUSÓ A UNA MUJER FRENTE A UNA IGLESIA Y LAS CONSECUENCIAS FUERON DEVASTADORAS

Como se constata en el video obtenido por Telemundo, el agresor, cubierto con mascarilla y guantes al mejor estilo de un sicario, abandonó la escena cerrando la puerta tras de sí. 

El video, que ha sido calificado como “impactante” por medios locales, muestra a Linares disparando a quemarropa a su hermana. Ella se encontraba sentada en el interior de la vivienda.  

¿POR QUÉ ASESINÓ A SU HERMANA?

Según el reporte de las autoridades, el crimen se habría cometido sin provocación aparente. Sin embargo, familiares revelaron que Linares había sido recientemente desalojado de la casa de su madre por su hermana. Esta situación habría generado un fuerte conflicto entre ambos. 

En las semanas previas al tiroteo, Linares se presentó sin aviso en la casa de la víctima y también en su lugar de trabajo, lo que sugiere un patrón de acoso y tensión creciente. 

Tras el asesinato, Pedro Pablo Linares huyó del estado de Florida. Sin embargo, lo localizaron en Luisiana, donde terminó arrestado por las autoridades locales.  

Posteriormente, lo extraditaron a Miami-Dade para enfrentar cargos por asesinato en primer grado. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metro West, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Dos fallecidos y decenas de heridos tras graves accidentes de tránsito en los llanos venezolanos
Sucesos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 18 de agosto, que está organizando una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. 
«Oportunidad razonable» El sorpresivo anunció de Trump respecto a Ucrania y Rusia
EEUU
VIDEO: Maduro oficializó la creación de tres zonas «binacionales» con Colombia
Venezuela