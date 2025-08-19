Brutal crimen en EEUU: Abusó a una mujer frente a una iglesia y las consecuencias fueron devastadoras

Una escena desgarradora sacudió a la comunidad de Nashville (EEUU), cuando testigos presenciaron una agresión sexual contra una mujer, frente a una iglesia, en Nolensville Pike.

De acuerdo con la información del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD, por sus siglas en inglés), la víctima, una mujer de 34 años en situación de calle, fue hallada inconsciente el pasado jueves y trasladada de urgencia al hospital, donde lamentablemente falleció al llegar.

Las autoridades todavía esperan los resultados toxicológicos, para así determinar la causa exacta de su muerte

El presunto agresor fue identificado como Mohamed Mohamed, de 39 años, quien enfrenta cuatro cargos de violación.

Según el MNPD, un equipo del Departamento de Bomberos que circulaba por la zona observó la agresión y actuó de inmediato.

Al detenerse, encontraron a Mohamed intentando subirle los pantalones a la víctima. De inmediato, los bomberos intervinieron, prestaron auxilio a la mujer y notificaron a la policía.

Las imágenes de vigilancia muestran a la víctima caminando de forma inestable hacia los escalones de la iglesia, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.

Mohamed se acercó, se sentó a su lado y comenzó a tocarla mientras ella entraba y salía de la consciencia. Posteriormente, la colocó en el suelo y agredió sexualmente en repetidas ocasiones.

Tras su arresto, Mohamed se negó a ser entrevistado por los investigadores. Su fianza fue fijada en $300.000 dólares.

La policía continúa trabajando para identificar a la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado mientras un capellán intenta localizar a sus familiares.

El caso sigue bajo investigación, y la comunidad exige justicia y mayor protección para las personas en situación vulnerable.