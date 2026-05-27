¿Cómo salió el chequeo médico de Trump? Esto reveló el mandatario a pocos días de cumplir 80 años

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este martes, 26 de mayo, que su examen médico semestral salió «perfecto» en medio de las preocupaciones por su estado de salud, debido a la insuficiencia venosa crónica que padece y a pocos días de que cumpla 80 años.

«Acabo de finalizar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió perfecto. Gracias a los excelentes médicos y al personal. Regreso a la Casa Blanca», indicó en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

La visita de Trump a Walter Reed, este martes, supone su tercera cita médica revelada públicamente desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Ni el magnate republicano ni la Casa Blanca, detallaron a qué tipo de pruebas concretas se sometió el presidente.

EN «PERFECTO» ESTADO DE SALUD

El mandatario afirmó en enero que había acertado todas las preguntas de su examen cognitivo —como parte de sus pruebas médicas rutinarias— tras las especulaciones sobre el deterioro de su estado de salud.

Eso ocurrió, después de que reconociera en una entrevista haber utilizado maquillaje para tapar hematomas y heridas de pequeños golpes y cortes.

Vale recordar, que Trump sufre insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores de 70 años que causa hinchazón en las piernas y otros síntomas.

La Casa Blanca ya adelantó a mediados de mes que pasaría este martes una serie de análisis rutinarios, que incluyen también pruebas dentales.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y el mandatario lo celebrará asistiendo a un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.