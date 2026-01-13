Comando Sur confirmó que portaaviones USS Gerald R. Ford, Iwo Jima y otros dos seguirán desplegados en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos ratificó este lunes, 12 de enero, que mantiene en el Caribe el despliegue naval encabezado por el portaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande y avanzado del mundo.

La presencia del buque insignia, acompañado por tres embarcaciones de guerra anfibias, forma parte de las operaciones que Washington sostiene en el hemisferio occidental para enfrentar redes criminales que operan en la región.

“El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y los buques de guerra anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio permanecen desplegados en el hemisferio occidental. Los infantes de marina y marineros de estas plataformas letales están listos para apoyar los esfuerzos para desmantelar buques de la ‘flota oscura’ y cargamentos ilícitos que apoyan directamente a actores y cárteles maliciosos”, indicó el Comando Sur.

“Las fuerzas militares de los Estados Unidos están desplegadas en el área de responsabilidad SouthCom en apoyo de las operaciones dirigidas por OpSouthernSpear, DepofWar y las prioridades del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”, agregó.

CAPTURA DE MADURO

La confirmación del Comando Sur ocurre a poco más de una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Se trató de una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero, precisamente apoyada por estos portaaviones. Teniendo como rol protagonista al USS Iwo Jima a donde fueron trasladados los líderes chavistas.

El arresto de Maduro, trasladado posteriormente a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcoterrorismo, ha generado para muchos un reacomodo en la dinámica regional. Lo cierto, es que elevó la atención sobre los movimientos militares de Washington en el Caribe.

Desde entonces y hasta los momentos, la presencia naval de Estados Unidos ha sido interpretada como un mensaje de continuidad operativa. También de vigilancia reforzada en un momento de alta sensibilidad política.

The world’s largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford, and the amphibious warships USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale and USS San Antonio remain deployed in the Western Hemisphere. The Marines and Sailors on these lethal platforms stand ready to support @dhs_gov, @statedept and… pic.twitter.com/NnjHzzPA5n — U.S. Southern Command (@Southcom) January 12, 2026

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Vale recordar, que la Operación Lanza del Sur, bajo la cual se enmarca el actual despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, tiene como objetivo central desarticular las redes marítimas que sostienen el narcotráfico, el contrabando de armas y la llamada “flota oscura” utilizada para mover petróleo y cargamentos ilícitos sin ser detectados.

Esta campaña combina vigilancia aérea, interdicción marítima y acciones cinéticas autorizadas contra embarcaciones que representen amenazas directas, buscando cortar las rutas que conectan el Caribe con Centroamérica y Norteamérica. Las operaciones han dejado al menos 110 personas muertas catalogadas como «narcoterroristas» por el Gobierno de Estados Unidos.