Comando Sur confirmó destrucción de la lancha número 30 con presunta droga, la acción dejó cinco fallecidos

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas, que según el país norteamericano operaban para el narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión en la región.

«Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico oriental y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas», se aseguró por medio de una publicación en X del Comando Sur estadounidense.

«El 18 de diciembre, bajo la dirección de secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herid», se agregó en la información.

Este nuevo episodio se suma a una serie de acciones militares emprendidas por Washington desde septiembre, cuando intensificó su campaña antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con cifras oficiales, ya son más de 30 embarcaciones destruidas y cerca de un centenar de personas muertas en operaciones similares. La ofensiva busca cortar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para transportar drogas hacia los Estados Unidos.

El anuncio del ataque coincidió con un ambiente político cargado en Estados Unidos, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que los ataques se ejecutarán pronto también por vía terrestre.

A principio de semana, el mandatario ordenó la incautación de petroleros venezolanos sancionados, lo que ha elevado las tensiones con Caracas.

De hecho, Trump, advirtió que no descarta la posibilidad de entrar en guerra contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado «Cártel de los Soles».

«No lo descarto, no», dijo en una entrevista telefónica con el medio NBC News.