EEUU

Comando Sur confirmó destrucción de la lancha número 30 con presunta droga, la acción dejó cinco fallecidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas que según el país norteamericano sirve al narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión regional. 
Con esta ya suman más de 30 las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas muertas / Captura de video

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas, que según el país norteamericano operaban para el narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión en la región. 

«Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico oriental y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas», se aseguró por medio de una publicación en X del Comando Sur estadounidense. 

Leer Más

Trump lanza iniciativa para abaratar tratamientos de fertilización in vitro en Estados Unidos
Pandilleros de Chicago «están furiosos» por llegada de migrantes venezolanos y el avance del Tren de Aragua
Ministro del Petróleo responde tras posibles sanciones: «EEUU también tendrá consecuencias»

LEA TAMBIÉN: MARCO RUBIOEVITA DECIR SI BUSCAN SACAR A MADURO: «ESTAMOS PROTEGIENDO INTERESES DE EEUU»

«El 18 de diciembre, bajo la dirección de secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herid», se agregó en la información.  

Este nuevo episodio se suma a una serie de acciones militares emprendidas por Washington desde septiembre, cuando intensificó su campaña antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.  

De acuerdo con cifras oficiales, ya son más de 30 embarcaciones destruidas y cerca de un centenar de personas muertas en operaciones similares. La ofensiva busca cortar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para transportar drogas hacia los Estados Unidos.  

El anuncio del ataque coincidió con un ambiente político cargado en Estados Unidos, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que los ataques se ejecutarán pronto también por vía terrestre.  

A principio de semana, el mandatario ordenó la incautación de petroleros venezolanos sancionados, lo que ha elevado las tensiones con Caracas. 

De hecho, Trump, advirtió que no descarta la posibilidad de entrar en guerra contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado «Cártel de los Soles».  

«No lo descarto, no», dijo en una entrevista telefónica con el medio NBC News. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump ordenó suspensión de «lotería de green cards» de manera inmediata, este es el motivo
EEUU
VIDEO VIRAL: El turista que se atrevió a ‘jugar’ con el pulpo más venenoso del mundo en Filipinas
Tendencias
Conmoción en Caracas: Bomberos rescataron a recién nacido en un basurero
Sucesos