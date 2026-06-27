Comando Sur anunció el uso de tecnología espacial sobre Venezuela con este propósito

El Comando Sur de EEUU informó el viernes por la noche que ha recurrido al uso de tecnología espacial para vigilar el territorio venezolano bajo observación satelital avanzada, con el fin de organizar la distribución de la ayuda humanitaria de forma inmediata en las regiones que sufren los peores impactos de los terremotos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos procesa y entrega estas imágenes satelitales de alta resolución de las zonas afectadas. Las autoridades utilizan este material visual para medir la magnitud exacta de la destrucción y tomar decisiones sobre el envío de la asistencia de emergencia a la hora de priorizar.

De acuerdo con el Comando Sur, los especialistas integran los datos espaciales directamente en mapas y productos de planificación operativa en tiempo real. Esta herramienta permite que los equipos de respuesta identifiquen con precisión las áreas prioritarias para el despliegue de recursos, personal de rescate y suministros.

Por otra parte, informó que aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están transportando de forma masiva a los equipos de bomberos de Miami-Dade. Estos rescatistas civiles vuelan hacia Venezuela para incorporarse de inmediato a las misiones de búsqueda y salvamento que coordina el Departamento de Estado.

«Entregando capacidades para salvar vidas», indicó el Comando Sur en una de sus publicaciones. El organismo militar ratificó así el traslado de dos equipos enteros y especializados en búsqueda y rescate urbano para la respuesta internacional.

La institución militar estadounidense enfatizó que el Gobierno de Estados Unidos «responde cuando es llamado a ayudar» en situaciones críticas.

El Comando Sur también recordó que están prestando soporte logístico en el aire mediante el despliegue estratégico de múltiples aeronaves militares. Los helicópteros MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines transportan al personal técnico y los equipos de rescate en coordinación con las agencias estadounidenses.