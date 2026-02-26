Clíver Alcalá dice que duerme «más tranquilo» tras captura de Maduro y ahora podría ser «testigo colaborador»

Clíver Alcalá, exmayor general venezolano y uno de los militares de más alto rango implicados en causas federales de narcotráfico en Estados Unidos, afirmó que duerme «más tranquilo» desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

«Desde entonces, tengo que decirles que duermo más tranquilo», dijo Alcalá, quien una vez intentó liderar su propio «golpe de Estado» contra Maduro, en una entrevista telefónica concedida a Wall Street Journal.

Su declaración, expresada desde la prisión de mediana seguridad en Maryland donde cumple casi 22 años de condena, marca un giro significativo en el caso, puesto que existe la posibilidad de que tanto él como otros exfuncionarios se conviertan en testigos colaboradores en el proceso penal que se prepara contra Maduro.

A juicio de Alcalá y otros procesados, la detención de Maduro, ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas, reconfiguró el tablero judicial y abrió una ventana inesperada para quienes fueron acusados como sus cómplices.

Alcalá, de 64 años, fue detenido en 2020 y se declaró culpable en 2023 de proporcionar apoyo material —incluyendo armas— a las FARC.

Aunque todavía rechaza parte de las acusaciones que lo vinculan directamente con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, asegura tener información relevante sobre presuntos delitos cometidos por Maduro y su círculo cercano.

De hecho, en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde prisión, expresó su disposición a colaborar “ampliamente” con el gobierno estadounidense, argumentando que su testimonio podría contribuir a la seguridad de ambos países.

«EL POLLO» CARVAJAL

La captura de Maduro también habría reactivado el interés en otro personaje clave. Se trata de Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia militar y uno de los primeros funcionarios venezolanos acusados por narcotráfico en Estados Unidos.

Carvajal, extraditado en 2023 tras años de fugas y detenciones fallidas, se declaró culpable el año pasado. Actualmente negocia con los fiscales la posibilidad de convertirse en testigo cooperador, según el medio.

Su sentencia estaba prevista para esta semana, pero fue pospuesta para el 16 de abril. Un movimiento que —para muchos analistas— suele interpretarse como señal de conversaciones en curso.

En su propia carta a Trump en diciembre, Carvajal se ofreció también a proporcionar al gobierno de Estados Unidos información. En concreto, sobre lo que dijo era la participación de Maduro en el narcotráfico y la coordinación con la pandilla Tren de Aragua.

«Escribo para expiar mis pecados diciendo toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años», escribió Carvajal.

Lo cierto, es que Alcalá como Carvajal fueron señalados durante años como piezas centrales del llamado “Cartel de los Soles”. Se trata de una estructura criminal que, según fiscales estadounidenses, involucraba a altos mandos militares venezolanos en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.