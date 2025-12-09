Filtraron carta que envió Clíver Alcalá a Trump, esto reveló sobre «el núcleo de poder del Cártel de los Soles»

El general venezolano Clíver Alcalá, quien se encuentra privado de libertad en Estados Unidos, envió una carta al presidente Donald Trump, donde señala a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez de ser «el verdadero núcleo de poder del Cártel de los Soles».

«Dos personas fundamentales en todo este entramado delictivo son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. De visibilidad menor y calculada, son los verdaderos cerebros maquiavélicos detrás de los jefes de la corporación de carteles conocida como Cártel de los Soles», afirmó en la carta enviada a la Casa Blanca a la que tuvo acceso el medio español ABC y The Dallas Express.

En este sentido, destacó que a diferencia de lo que muchos piensan, allí radica el poder en el país. «Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La subsistencia del régimen en el poder es en gran medida gracias a ellos dos», añadió Alcalá.

Asimismo, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido un fraude el pasado 28 de julio. «Estoy al conocimiento del uso de máquinas de votación paralelas de Smartmatic para alterar los resultados. Los controladores de todo este sistema son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez», continuó.

En materia de política exterior, la carta de Alcalá Cordones expone que Maduro profundizó la cooperación con Irán como un socio estratégico. Específicamente, mantuvo las relaciones con la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y Hezbolá.

En su escrito, Alcalá se presenta como un general retirado que «se entregó voluntariamente» a Estados Unidos en 2020 y cumple condena tras admitir que colaboró con las FARC «por seguir órdenes de mi entonces superior Hugo Chávez».