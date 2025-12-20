EEUU

Clinton en un jacuzzi, fiestas con Jagger y Michael Jackson figuran en archivos revelados de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un nuevo conjunto de fotografías

El Departamento de Justicia de EEUU publicó este viernes, 19 de diciembre, miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. 

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. 

LEA TAMBIÉN: VIRAL: FILTRAN FOTOS INÉDITAS DE EPSTEIN JUNTO A TRUMP, CLINTON Y AL EXPRÍNCIPE ANDRÉS, ASÍ REACCIONÓ LA CASA BLANCA

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: «¡Dios mío!». 

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. 

En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas. 

La Justicia de EEUU publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. 

La mayoría son documentos en formato PDF. También figura un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas. 

Las autoridades subrayaron que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento. Esto para proteger información privada y la identidad de las víctimas. 

La foto parece mostrar a Bill Clinton en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro ha sido censurado. / Cortesía: Departamento de Justicia

Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein. El mismo falleció por suicidio en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores. 

La Justicia de EEUU publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes.

DECISIÓN DE TRUMP 

Trump, que inicialmente se mostró reticente a respaldar la divulgación de los documentos, terminó firmando la ley tras constatar el amplio apoyo del Congreso. 

El mandatario aparece mencionado en diversas ocasiones en los archivos relacionados con Epstein. Trump afirmó que fue su amigo, antes de asegurar que rompió relaciones en 2004, años antes de la primera acusación formal contra el financiero. 

Una fotografía sin fecha de Jeffrey Epstein y Michael Jackson publicada por el Departamento de Justicia el viernes /Cortesía: Departamento de Justicia

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez, Esto, indicó, debido a su volumen.  

Es por ello, que anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar «varios cientos de miles más» de archivos en las próximas semanas. 

