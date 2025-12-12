EEUU

VIRAL: Filtran fotos inéditas de Epstein junto a Trump, Clinton y al expríncipe Andrés, así reaccionó la Casa Blanca

Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Jeffrey Epstein y Donald Trump posando juntos para una fotografía / Archivo

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU difundieron este vierne, 12 de diciembre, 19 nuevas fotografías del patrimonio del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, en las que aparecen el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y expríncipe británico Andrés. 

Según el comité, estas fotos forman parte de un archivo mucho mayor, que incluye más de 95.000 imágenes relacionadas con Epstein.  

LEA TAMBIÉN: DOCUMENTOS CLAVES DEL POLÉMICO CASO EPSTEIN SERÁN DESCLASIFICADOS, LO AUTORIZÓ UN JUEZ DE NUEVA YORK

Sin embargo, vale aclarar, que no hay indicios de que estas imágenes impliquen alguna irregularidad, y muchos de los que aparecen en ellas, quienes han negado cualquier delito en relación con Epstein. 

Asimismo, no todas las fotos reveladas este viernes son inéditas y tampoco integran los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia publicará antes del 19 de diciembre. 

En tanto, el legislador demócrata Robert García afirmó que el comité está analizando «más de 95.000 fotos». Indicó que todas fueron recibidas por los herederos de Epstein. Además, anunció que se harán públicas «en los próximos días y semanas». 

«Algunas de las otras fotos que no publicamos hoy son increíblemente perturbadoras», agregó. 

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA CASA BLANCA?  

Tras la publicación de las fotos, tanto los republicanos como la Casa Blanca señalaron que los demócratas habrían escogido las imágenes de manera selectiva para construir una narrativa engañosa en torno a Trump. 

«El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desacreditado repetidamente. La administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas jamás han hecho al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. 

¿TRUMP APARECE EN CUÁNTAS FOTOS?  

El presidente estadounidense figura en tres de las 19 fotografías difundidas. En otra, se muestra una ilustración de Trump en sobres rojos acompañados por un cartel con la frase ‘Condón Trump’. 

Entre las imágenes del actual mandatario, también destacó una en la que aparece acompañado por varias mujeres. Sin embargo, los rostros fueron cubiertos. 

En otra de las imágenes, Trump aparece junto a Epstein conversando con la modelo Ingrid Seynhaeve. Ocurrió durante una fiesta de Victoria’s Secret en Nueva York en 1997. Es de acotar, que la fotografía ha estado disponible públicamente desde hace años.  

En una tercera foto, lo muestra acompañado por una mujer cuyo rostro fue cubierto. 

Además de Trump, en las fotos aparecen el expresidente de EEUU Bill Clinton, el expríncipe Andrés. También el exasesor de Trump Steve Bannon, el actor y cineasta Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario británico Richard Branson y el empresario Bill Gates. 

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU
