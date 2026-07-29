Cifra de venezolanos indocumentados en EEUU se multiplicó casi por tres en cinco años, según reveló nuevo informe

Un nuevo informe reveló que la cantidad de venezolanos sin documentos en Estados Unidos se disparó en un lapso de cinco años, consolidando a Venezuela como uno de los países con el crecimiento más acelerado de migración irregular hacia ese país, solo por detrás de Guatemala y Honduras.

El hallazgo forma parte de un informe difundido este miércoles, 29 de julio, por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), un centro de investigación especializado en asuntos migratorios.

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El número de migrantes venezolanos no autorizados en Estados Unidos casi se triplicó entre 2019 y 2024, al alcanzar 797.000 personas.

Este salto —de 581.000 personas— convirtió a Venezuela en el tercer país con el crecimiento más acelerado de migrantes indocumentados en el país, solo detrás de Guatemala y Honduras.

Según el estudio, los migrantes sin papeles procedentes de Guatemala aumentaron en 827.000 personas entre 2019 y 2024, mientras que los de Honduras crecieron en 843.000, cifras que superan el incremento venezolano, pero confirman una tendencia común: los países centroamericanos y Venezuela concentran ahora buena parte del crecimiento migratorio irregular hacia Estados Unidos.

El contraste con México resulta revelador. El país que históricamente ha aportado el mayor número de migrantes, tanto legales como indocumentados, sumó apenas 266.000 personas sin papeles en el mismo período, muy por debajo de Venezuela, Guatemala y Honduras.

Para los investigadores del MPI, esto confirma una tendencia a la baja en la migración irregular mexicana, un cambio que redefine el mapa migratorio tradicional de Estados Unidos.

En conjunto, Estados Unidos alcanzó en 2024 un total de 15,8 millones de migrantes indocumentados, la cifra más alta registrada hasta ahora.

Representa un aumento de casi 50% frente a los 11 millones estimados durante la década de 2010, según el informe.