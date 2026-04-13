Chevron y Shell «firmarán acuerdos» para áreas de petróleo y gas en Venezuela, dice Reuters

Chevron y Shell se preparan para firmar este lunes, 13 de abril, una serie de acuerdos clave que redefinirán su presencia en el sector energético venezolano.

Según adelantaron fuentes consultadas por Reuters, los pactos incluyen la participación de Chevron en un bloque de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco y la devolución de un área de gas que será asumida por Shell.

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Se trata de un movimiento que marca uno de los primeros grandes pasos de expansión, desde que Estados Unidos activó un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria petrolera del país.

Lo que se detalló, es que la reciente reforma integral de la ley de hidrocarburos, aprobada en enero, ha abierto la puerta a una mayor inversión extranjera.

De acuerdo con fuentes del medio que pidieron anonimato, los acuerdos serán firmados por ambas compañías junto al Ministerio de Petróleo y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un acto que contará con la presencia de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Aunque los términos específicos no han sido revelados, se espera que los convenios permitan a las empresas aumentar su producción en zonas estratégicas.

Además, el Ministerio de Petróleo adelanta una revisión de contratos que podría llevar a reafirmar o modificar las condiciones de las áreas donde ya operan las multinacionales.

SHELL EN VENEZUELA

Shell, que evitó comentar directamente sobre los acuerdos, ha mantenido conversaciones avanzadas con el gobierno venezolano para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y gas, incluido el campo Loran, que comparte con Trinidad y Tobago.

La empresa planea perforar pozos submarinos en el lado venezolano y conectarlos a su plataforma Manatee en Trinidad, una estrategia que reforzaría el suministro para Atlantic LNG, su proyecto de gas natural licuado que ha operado por debajo de su capacidad por falta de gas.

En marzo, Shell ya había firmado acuerdos preliminares para impulsar el proyecto de gas Dragon y las áreas terrestres de Carito y Pirital.

CHEVRON

Chevron, por su parte, ha sostenido conversaciones paralelas para renunciar formalmente al campo Loran, donde confirmó reservas superiores a los 7 billones de pies cúbicos, pero nunca llegó a desarrollar.

La compañía estadounidense concentra ahora sus esfuerzos en expandir Petropiar, su principal empresa mixta en Venezuela, hacia el área vecina de Ayacucho 8 en la Faja del Orinoco.

Esta estrategia se alinea con las declaraciones de sus ejecutivos en enero, cuando aseguraron que la empresa podría incrementar su producción en el país en un 50 % en los próximos dos años.

Actualmente, las empresas conjuntas de Chevron con Pdvsa producen unos 260.000 barriles diarios, cerca de una cuarta parte de la producción total de Venezuela.