Repsol pretende triplicar su producción de petróleo en tres años en Venezuela

(EFE).- La energética española Repsol tomará el control directo de las operaciones de petróleo en Venezuela «en estos próximos días», anunció este lunes el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, lo que les permitirá cumplir con el compromiso de triplicar su producción bruta en el país latinoamericano en los próximos tres años.

Imaz, que participó en el encuentro ‘Wake Up, Spain!’, aseguró que «se ha abierto el tiempo para una Venezuela mejor», e insistió en que la responsabilidad de las compañías con presencia allí es aumentar la producción y generar más ingresos fiscales para que el país «tenga recursos para su desarrollo».

Sobre el caso concreto de Repsol, el consejero delegado de la multinacional española destacó el «apoyo absoluto» recibido del Gobierno de EE.UU. y recordó que ya cuentan con «todas las licencias» que necesitaban para moverse «en ese entorno»; pueden operar en dólares o contratar empresas americanas.

También señaló que Repsol suscribió recientemente un «acuerdo relevante» por el que incrementará la producción de gas natural en Venezuela y que garantiza el 50 % de la generación eléctrica en un momento en el que ese país «necesita electricidad más que nunca».

Al tomar el control directo de las operaciones de petróleo, les permitirá cumplir con su compromiso de elevar su producción bruta de este hidrocarburo en Venezuela en más de un 50 % en el corto plazo y triplicarla en tres años, como ya anunció la compañía tras la publicación de las cuentas anuales de 2025.

EEUU, UN ENTORNO «MUY POSITIVO» PARA INVERTIR

Sobre las oportunidades que observa en el mercado americano, el consejero delegado de Repsol explicó que la historia de la compañía en EE.UU. data de hace más de dos décadas; tiene recursos de petróleo y gas en suelo estadounidense, pero también invierte en renovables.

En su opinión, Estados Unidos es un entorno «muy positivo para invertir» desde el punto de vista regulatorio y de apoyo fiscal.

En las próximas semanas, la energética pondrá en marcha la operación del proyecto Pikka, descubierto por Repsol, y que «va a cambiar la historia del petróleo en Alaska (donde se ubica) tras muchos años de decline».

La compañía también es uno de los «grandes productores» que hay en EE.UU. de gas, del que una «parte importante» llega a Europa.

EFE