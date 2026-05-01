Chevron afirmó que el incremento de las importaciones de petróleo procedente de Venezuela está ayudando a contener los precios del combustible en Estados Unidos, en un momento marcado por tensiones globales y presiones sobre el mercado energético.

Esa fue la principal conclusión de un reciente informe de la compañía, que detalla cómo el flujo constante de petróleo pesado desde Venezuela se ha convertido en un factor clave para estabilizar los costos que enfrentan los consumidores estadounidenses.

Andrew Walz, presidente de refinación global de Chevron, explicó que la refinería de Pascagoula, en Misisipi, se mantiene operativa sin interrupciones gracias al suministro venezolano.

«Este suministro está reduciendo los precios en Estados Unidos porque ahora tenemos acceso a un nuevo punto de abastecimiento que no teníamos antes», detalló Walz.

Este complejo, uno de los más importantes de la empresa en Norteamérica, está procesando cargamentos que llegan en buques tanque con capacidad para cientos de miles de barriles, permitiendo sostener la producción en un contexto de alta demanda y restricciones internacionales como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra contra Irán.

BENEFICIO MUTUO

Asimismo, Walz destacó que el beneficio es mutuo, ya que Venezuela obtiene ingresos cruciales por la venta de su crudo, mientras que Estados Unidos recibe un suministro que contribuye a estabilizar su economía interna.

El ejecutivo fue enfático al señalar que, sin el acceso sostenido al petróleo venezolano, los conductores estarían pagando tarifas considerablemente más altas en las estaciones de servicio de Estados Unidos.

De cara al futuro, el ejecutivo insistió en que la energía debe mantenerse accesible y confiable, lo que implica seguir invirtiendo en infraestructura y fortaleciendo alianzas comerciales.