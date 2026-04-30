Aterriza en Miami el primer vuelo directo a EEUU procedente de Venezuela, el primero en 7 años

En horas de la tarde de este jueves, 30 de abril, aterrizó en Miami el primer vuelo directo desde Venezuela a Estados Unidos en siete años, marcando la reactivación formal de una ruta suspendida desde 2019 por tensiones políticas entre ambos gobiernos.

El vuelo despegó de Caracas a las 2:59 de la tarde hora local y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 6:03, tras poco más de tres horas de trayecto.

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La operación completó el ciclo iniciado horas antes, cuando el mismo avión partió desde Miami hacia la capital venezolana, reabriendo oficialmente la ruta directa entre ambos países.

La suspensión de estos vuelos se remonta a 2019, en medio de un deterioro diplomático que llevó a Washington a prohibir los enlaces comerciales.

Es por ello, que la Casa Blanca celebró públicamente el reinicio de la conexión, destacando que el vuelo de American Airlines representa un avance tras más de siete años sin operaciones directas.

En un mensaje difundido en redes sociales, la administración estadounidense atribuyó este paso a decisiones tomadas en el marco de su política hacia Venezuela.

La publicación fue acompañada por una imagen de un avión sobrevolando íconos naturales y urbanos venezolanos, como el Salto Ángel, Los Roques y el Ávila.

AMERICAN AIRLINES

En tanto, American Airlines confirmó que la ruta Miami-Caracas quedará restablecida de manera regular y anunció que, debido al aumento de la demanda, incorporará un segundo vuelo diario a partir del 21 de mayo.

José Freig, vicepresidente de operaciones de la compañía, calificó la jornada como un «día histórico!» para la conectividad bilateral y destacó el rápido crecimiento del interés de los pasajeros desde que se anunció el regreso de la aerolínea al país.

PRIMER DESPEGUE

El primer despegue desde Miami también estuvo cargado de simbolismo con banderas venezolanas, música y un desayuno típico con arepas y tequeños, que acompañaron a los viajeros en la puerta de embarque.

Con este reinicio, ambas naciones recuperan una ruta estratégica que había permanecido cerrada y, que ahora vuelve a conectar de forma directa a dos de las comunidades más activas del continente.