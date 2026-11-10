Imputaron al venezolano que amenazó con asesinar a Trump en EEUU, estos fueron los delitos

El venezolano Ronny Guanipa Chirinos, de 26 años, fue acusado formalmente ante un tribunal de Estados Unidos por amenazas en contra del presidente Donald Trump.

La primera audiencia ante un juez ocurrió este 9 de noviembre, donde le dieron la medida de privación de libertad.

El joven enfrentará cargos por posesión ilegal de armas de fuego y municiones; posesión ilegal de un vehículo robado, amenazas contra el Presidente de los Estados Unidos y amenazas de causar lesiones a una persona.

El fiscal federal Jeanine Ferris Pirro señaló, en declaraciones divulgadas por el Departamento de Justicia, que «gracias a la rápida actuación de los agentes del Servicio Secreto, un inmigrante indocumentado que portaba armas de fuego, entre ellas una subametralladora, un rifle de asalto y una pistola, fue detenido en una camioneta robada cerca de la Casa Blanca. Además de estas armas, tenía decenas de cartuchos de munición».

«La capital de nuestra nación no es lugar para planificar ni cometer delitos violentos. Este acusado no solo admitió haber entrado ilegalmente al país en 2025, sino que ya lo habían detenido en 2024, durante la administración Biden, en la frontera de Texas, al cruzar desde México», añadió.

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Asimismo, reiteró que no tendrán tolerancias con este tipo de amenazas. «No toleraremos amenazas contra el presidente ni la posesión ilegal de armas por parte de un inmigrante que cruce las fronteras estatales en una camioneta robada».

¿CÓMO OCURRIÓ LA DETENCIÓN DEL VENEZOLANO?

El 5 de noviembre, alrededor de las 11:42 de la noche, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que patrullaba la Casa Blanca observó una camioneta azul estacionada con el motor apagado en Constitution Avenue NW, justo al oeste de la calle 16 NW, debajo de la Elipse.

El agente aparcó su patrulla detrás de la camioneta. Allí observó a un hombre durmiendo al volante y golpeó la ventanilla del lado del pasajero para que le abrieran.

Los agentes inspeccionaron la camioneta y encontraron las armas de fuego y municiones, por lo que procedieron a arrestar al sospechoso.

El Servicio Secreto anunció que seguirán con la investigación con la colaboración del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Además, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.