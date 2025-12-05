Cayó sospechoso por bombas caseras colocadas en Washington D.C. en 2021, amenazaba a demócratas y republicanos

Un hombre de Virginia (EEUU) terminó arrestado por el FBI, acusado de colocar bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Republicano y Demócrata en Washington D.C. el 5 de enero de 2021, un día antes del asalto al Capitolio.

De acuerdo con la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, el arresto del presunto responsable de las bombas representa un avance crucial en una investigación que se mantuvo sin resolver durante casi cinco años.

Bondi agradeció a los investigadores y fiscales por «examinar cuidadosamente las pruebas que se encontraban en el FBI», señalando que ninguna nueva pista condujo al arresto.

«Esta investigación está en curso», declaró Bondi. «En este momento, se están ejecutando las órdenes de registro y podría haber más cargos», señaló.

Asimismo, de acuerdo con lo citado por NBC News y otros medios, el subdirector del FBI, Dan Bongino, quien dirigió la investigación, criticó a la administración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden por «centrarse en otras cosas» y afirmó haber creado el equipo multiagencia para reexaminar las pruebas que condujeron al sospechoso.

«No van a entrar en nuestra capital con artefactos explosivos y marcharse sin más», declaró Bongino sobre el sospechoso.

«No va a suceder; íbamos a rastrear a esta persona hasta el fin del mundo. No había forma de que escapara», enfatizó.

UN CASO QUE ATERRORIZÓ A AMBOS PARTIDOS

Las bombas caseras fueron halladas en las afueras del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) y del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) en Washington D.C., justo en vísperas de la certificación de las elecciones presidenciales de 2020.

Aunque los artefactos fueron desactivados a tiempo, las autoridades confirmaron que eran explosivos viables capaces de causar lesiones graves o la muerte.

Desde entonces, el FBI había ofrecido hasta 500.000 dólares de recompensa. Específicamente, por información que condujera al responsable.

🚨 @AGPamBondi Speaks After Arrest in 2021 D.C. Pipe Bomb Case "Today's arrest happened because the Trump Administration has made this case a priority…The @FBI, along with @USAttyPirro and all of our prosecutors, have worked tirelessly for months, sifting through evidence that… pic.twitter.com/8GcJusUqA9 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 4, 2025

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL DETENIDO?

Al detenido lo identificaron como Brian Cole Jr., de 30 años. Se trata de un hombre residente de Virginia, quien compareció este viernes, 5 de diciembre, por primera vez ante un tribunal federal en Washington.

Durante las audiencias iniciales, se le ordenó permanecer bajo custodia. Según fuentes de CBS News, Cole compareció ante el tribunal con un mono verde caqui de manga corta. Se indicó que estuvo representado por un abogado privado, llamado John Shoreman.

Fue el magistrado Moxila Upadhyaya quien presidió la audiencia y leyó los cargos. En definitiva, se le acusó al sospechoso de intento de destrucción maliciosa mediante fuego y explosivos, y transporte de un artefacto explosivo a través de las fronteras estatales. En respuesta, Cole no se declaró culpable.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

El siguiente paso es una audiencia de detención pautada para el próximo 15 de diciembre. En tanto, Cole permanecerá bajo custodia federal a la espera de ese próximo procedimiento judicial.

De momento, entre las pruebas en su contra, figura el hecho de que —según las autoridades—, durante 2019 y 2020 compró varios artículos que coinciden con los componentes utilizados para fabricar las bombas caseras colocadas en las sedes RNC y DNC.

Asimismo, según la declaración jurada, los registros del teléfono celular muestran que el teléfono de Cole se encontraba cerca de las sedes del DNC y RNC el 5 de enero de 2021. Justo cuando se vio a la persona que colocó las bombas en las imágenes de vigilancia.

El auto de Cole también fue detectado por un lector de matrículas. En concreto, a menos de 800 metros de donde se vio a la persona en las imágenes, según el documento.