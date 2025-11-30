EEUU

CASO CITGO SE ACERCA A SU FIN: Juez autorizó su venta a filial de Elliott por esta millonaria cifra

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Un juez de EEUU autorizó la venta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum a Amber Energy, una filial de Elliott Investment Management, decisión que llega días después de aprobar una oferta de 5.900 millones de dólares por la refinería, en una subasta que busca satisfacer a los acreedores del gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez.

Contents

Esta orden constituye el último paso legal relevante para finalizar una subasta de dos años. La subasta busca pagar a cerca de 15 acreedores por deudas no cubiertas y expropiaciones en Venezuela.

Leer Más

 Un escándalo sacude la política de Florida (EEUU) e involucra al congresista republicano Cory Mills, quien enfrenta graves acusaciones por parte de su expareja, Lindsey Langston al denunciarlo por presuntamente amenazarla con difundir videos íntimos tras el fin de su relación.  
Polémica en EEUU: Acusaron a congresista republicano de amenazar con difundir videos íntimos de reconocida miss, era su novia
Arias Bites la nueva opción gastronómica de Miami
Maduro dice que la paz del país no depende de EEUU

LEA TAMBIÉN: LA RAZÓN POR LA QUE EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN SUSPENDIÓ «TODAS LAS DECISIONES DE ASILO» HASTA NUEVO AVISO

En 2017, la extinta minera canadiense Crystallex presentó la causa original contra Venezuela. El tribunal de Delaware determinó que PDV Holding, matriz de Citgo, era responsable por la deuda. Esta decisión permitió que más de una docena de cobradores adicionales se sumaran a la subasta.

Amber Energy presentó la oferta ganadora. Esta incluye un acuerdo clave para pagar 2.100 millones de dólares a los tenedores de los bonos venezolanos Pdvsa 2020, que hasta ahora están sin pagar. Un procurador judicial que supervisaba la subasta recomendó esta oferta a inicios de año, revirtiendo su recomendación inicial a favor de la propuesta de Gold Reserve.

El juez afirmó en su resolución que la contraprestación que el comprador deberá pagar por el contrato de compraventa de acciones «es justa, adecuada y razonable por las acciones de PDVH y constituye un precio adecuado para comprar las acciones de PDVH según los términos de la Orden de Procedimientos de Venta».

CONCLUSIÓN Y BENEFICIARIOS DE LA VENTA

Más de seis acreedores obtendrán ganancias en efectivo de la subasta, tan pronto la transacción se complete. Amber declaró a inicios de semana que esperaba cerrar la venta en 2026, ya que ahora depende de las aprobaciones de los reguladores y del Departamento del Tesoro de EEUU.

Entre los acreedores que se beneficiarán están la petrolera ConocoPhillips, las mineras Crystallex y Rusoro Mining, y los conglomerados industriales O-I Glass y Koch, reseñó Reuters.

El juez afirmó que, tras el cierre, el comprador no asumirá ninguna responsabilidad vinculada a la matriz última de Citgo, Pdvsa, ni a Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil
Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil
Mundo
Jorge Rodríguez anunció la creación de comisión parlamentaria para investigar "asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe"
Anuncian creación de comisión para investigar «asesinato de venezolanos en el Caribe»
Venezuela
Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en su espacio aéreo
Mundo