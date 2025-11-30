CASO CITGO SE ACERCA A SU FIN: Juez autorizó su venta a filial de Elliott por esta millonaria cifra

Un juez de EEUU autorizó la venta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum a Amber Energy, una filial de Elliott Investment Management, decisión que llega días después de aprobar una oferta de 5.900 millones de dólares por la refinería, en una subasta que busca satisfacer a los acreedores del gobierno de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez.

Esta orden constituye el último paso legal relevante para finalizar una subasta de dos años. La subasta busca pagar a cerca de 15 acreedores por deudas no cubiertas y expropiaciones en Venezuela.

En 2017, la extinta minera canadiense Crystallex presentó la causa original contra Venezuela. El tribunal de Delaware determinó que PDV Holding, matriz de Citgo, era responsable por la deuda. Esta decisión permitió que más de una docena de cobradores adicionales se sumaran a la subasta.

Amber Energy presentó la oferta ganadora. Esta incluye un acuerdo clave para pagar 2.100 millones de dólares a los tenedores de los bonos venezolanos Pdvsa 2020, que hasta ahora están sin pagar. Un procurador judicial que supervisaba la subasta recomendó esta oferta a inicios de año, revirtiendo su recomendación inicial a favor de la propuesta de Gold Reserve.

El juez afirmó en su resolución que la contraprestación que el comprador deberá pagar por el contrato de compraventa de acciones «es justa, adecuada y razonable por las acciones de PDVH y constituye un precio adecuado para comprar las acciones de PDVH según los términos de la Orden de Procedimientos de Venta».

CONCLUSIÓN Y BENEFICIARIOS DE LA VENTA

Más de seis acreedores obtendrán ganancias en efectivo de la subasta, tan pronto la transacción se complete. Amber declaró a inicios de semana que esperaba cerrar la venta en 2026, ya que ahora depende de las aprobaciones de los reguladores y del Departamento del Tesoro de EEUU.

Entre los acreedores que se beneficiarán están la petrolera ConocoPhillips, las mineras Crystallex y Rusoro Mining, y los conglomerados industriales O-I Glass y Koch, reseñó Reuters.

El juez afirmó que, tras el cierre, el comprador no asumirá ninguna responsabilidad vinculada a la matriz última de Citgo, Pdvsa, ni a Venezuela.