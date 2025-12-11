Casa Blanca reveló lo que hará con el buque petrolero incautado frente a las costas de Venezuela

La Casa Blanca confirmó este jueves, 11 de diciembre, que el petrolero iraní Skipper, incautado frente a las costas de Venezuela, será trasladado a Estados Unidos, donde su cargamento de crudo quedará confiscado bajo un procedimiento legal específico.

La portavoz o secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que la acción responde a un marco jurídico previamente establecido y el decomiso se realizará conforme a las sanciones internacionales vigentes contra el régimen iraní.

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, insistió la funcionaria estadounidense.

Leavitt describió al Skipper como un “buque fantasma”, sancionado previamente por transportar petróleo iraní hacia mercados clandestinos.

La funcionaria enfatizó que Washington no tolerará que embarcaciones sancionadas continúen operando en el hemisferio occidental.

Según sus declaraciones, los beneficios de estas operaciones ilícitas estarían vinculados al financiamiento de actividades de narcoterrorismo y regímenes considerados ilegítimos por Estados Unidos.

“No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando. Sus beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”, sostuvo Leavitt.

Asimismo, cuando periodistas en la sala le preguntaron si la campaña en el Caribe tenía como objetivo el tráfico de drogas o de crudo, Leavitt matizó: “Estados Unidos está centrado en lograr varias cosas en el hemisferio occidental”.

Y subrayó que frenar el flujo de estupefacientes y cumplir con las sanciones son prioridades de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

ASÍ LO ANUNCIÓ ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos difundió un video este miércoles, 10 de diciembre, en el que se observa a militares descendiendo desde un helicóptero para incautar el mencionado buque carguero frente a las costas de Venezuela, en un operativo que ha elevado las tensiones entre Washington y Caracas.

El video fue publicado en la red social X por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi.

«Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán», precisó Bondi.

«Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura. Todo en el marco de nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa», agregó la funcionaria.

Más temprano, el mismo Trump confirmó que su país interceptó y confiscó el petrolero.

«Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad», declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado sobre el asunto primero en exclusiva citando fuentes familiarizadas. Informaron que un petrolero sancionado por Estados Unidos terminó confiscado por el país norteamericano. En concreto, frente a las costas de Venezuela.

«Según fuentes familiarizadas con el asunto, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela. Una medida que representa una grave escalada de las tensiones entre ambos países», apuntó el medio.

Según analistas del medio, esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano. Esto, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.